Solana (SOL)

Digital Assets AG présente des actions tokenisées flottantes sur la blockchain Solana

La société de tokenisation d’actifs Digital Assets AG (DAAG) a étendu ses services d’actions tokenisées à la blockchain Solana.

Les actions tokenisées basées sur Solana feront leurs débuts sur FTX

La société a annoncé que la nouvelle offre basée sur Solana serait désormais disponible pour les utilisateurs sur l’échange crypto FTX.

Les utilisateurs des juridictions autorisées pourront acheter, vendre et retirer les 55 actions tokenisées basées sur Solana 24 heures sur 24. Les actions populaires qui seraient échangées incluent Facebook, Google, Netflix, Nvidia, PayPal et Tesla.

Il n’est pas surprenant que DAAG ait choisi FTX pour lancer ses jetons basés sur Solana. La bourse et Solana ont déjà un partenariat.

FTX exploite son échange décentralisé (DEX) appelé Serum sur la blockchain Solana. En outre, la société sœur de la bourse Bitcoin, Alameda Research, est également investisseur dans Solana.

Les actifs récemment lancés décrits par DAAG comme des jetons de sécurité flottants sont réglementés et approuvés pour être négociés sur des plates-formes à jetons. Avec cette décision, les bourses centralisées et décentralisées construites sur Solana pourront ajouter des opérations sur actions tokenisées à leurs plateformes.

Auparavant, la société utilisait une blockchain privée qui ne donnait aux utilisateurs que la possibilité d’ouvrir ou de fermer des positions. En outre, il y avait des restrictions car les utilisateurs ne pouvaient pas effectuer de retraits ou initier des transferts inter-chaînes.

DAAG opère déjà des opérations sur actions tokenisées sur des bourses de crypto comme Binance et Bittrex Global. Binance a lancé la négociation de versions tokenisées d’actions sur sa plateforme en avril en collaboration avec DAAG et German-Swiss CM-Equity AG. Brandon Williams, responsable du développement d’entreprise chez Digital Assets, a déclaré :

« Le passage d’une exploitation sur une blockchain privée à une exploitation sur Solana offrira un environnement beaucoup plus efficace et rentable pour la négociation et l’utilisation d’actions tokenisées. Nous envisageons que l’ensemble de la finance traditionnelle et des marchés de capitaux puissent fonctionner sur la blockchain. »

Digital Assets AG est une société suisse spécialisée dans la conception, la structure et l’émission d’instruments financiers tokenisés. L’entreprise stimule l’innovation sur les marchés des capitaux et jette des ponts entre la finance traditionnelle et Defi. Il a une multitude de partenaires tels que FTX, Bittrex et bien d’autres.

Solana : le tueur d’Ethereum

Solana est un projet de blockchain open source avancé axé sur la fourniture d’une plate-forme hautement évolutive, sécurisée et décentralisée au maximum.

Il est considéré comme un concurrent majeur d’Ethereum car il traite les transactions plus rapidement et à moindre coût.

L’entreprise a récemment reçu un énorme soutien d’investisseurs, de capital-risqueurs et d’autres acteurs du marché.

Au début du mois, la firme a levé 314 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs pour accélérer le développement de sa blockchain. Les investisseurs comprenaient des notables comme Andreessen Horowitz, Polychain Capital et d’autres.

Selon la firme, l’investissement serait utilisé pour développer la blockchain Solana.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.