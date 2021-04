DIGITAL BOOST: Désormais, des kits de démarrage numériques gratuits pour les petites entreprises

Sachin Dev Duggal, co-fondateur et PDG, Builder.ai

Builder.ai, une plate-forme de création de logiciels d’IA, a lancé un nouveau programme fournissant des « kits de démarrage numériques » pour aider les entreprises indiennes en difficulté à augmenter leurs ventes et à fidéliser leurs clients alors qu’elles se remettent de la pandémie de Covid-19. Le programme fournira aux petites entreprises une configuration de commerce électronique gratuite dans une boîte et aux restaurants la possibilité de lancer des applications de file d’attente gratuites via Studio Store. « L’Inde est dans une position quelque peu unique en ce moment, avec des verrouillages déjà levés depuis des mois et un optimisme prudent pour la croissance des entreprises en 2021 », a déclaré Sachin Dev Duggal, co-fondateur et PDG de Builder.ai. Le programme, qui vise à capitaliser sur cette situation, est conçu pour les détaillants qui souhaitent avoir leur propre application Web / mobile ou texte / commerce WhatsApp et pour les restaurants, pubs et propriétaires de bars qui souhaitent un système de file d’attente numérique pour gérer les réservations de leurs clients.

L’équipe de Duggal a interrogé 300 professionnels du commerce de détail en Inde pour évaluer la valeur des applications gratuites dans leurs efforts de récupération Covid-19. Selon le sondage, 92% des professionnels de la vente au détail indiens ont déclaré qu’ils accepteraient une offre de construction d’un magasin de commerce électronique gratuit et de le lancer en moins d’une semaine, afin d’accélérer leur reprise.

«C’est pourquoi nous ne facturerons aucun frais. Ainsi, les applications gratuites peuvent être gratuites pour toujours et les entreprises ne seront facturées qu’après leur croissance pour générer plus de 50 commandes par mois», a déclaré Duggal. «On craint de plus en plus que l’Inde se dirige vers un autre verrouillage dans un proche avenir. Que cela se produise ou non, le numérique est la meilleure voie pour que les entreprises prospèrent et que les clients soient en sécurité », a-t-il ajouté.

