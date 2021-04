Digital Bros a gagné 27,6 millions de dollars avec Death Stranding PC

La société de jeux italienne Digital Bros a déclaré un chiffre d’affaires brut de 23,2 millions d’euros (27,6 millions de dollars) grâce à la version PC de Death Stranding.

Ce chiffre est apparu dans le cadre du rapport financier annuel de la société – comme l’a repéré l’utilisateur de Twitter DomsPlaying – et représente 31% du revenu brut total des jeux premium de Digital Bros pour l’année se terminant le 31 décembre 2020. Dans l’ensemble, la société a enregistré un 28,8. pourcentage d’augmentation des revenus bruts de cette branche de l’entreprise par rapport à 2019.

Death Stranding a été lancé pour la PlayStation 4 à la fin de 2019, mais est arrivé sur PC en juillet via 505 Games de Digital Bros. Le titre a fait ses débuts au n ° 1 sur Steam lors de sa sortie.

Parallèlement, Control a continué d’être une source importante de revenus pour Digital Bros, générant un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros (19 millions de dollars) pour la période. Il s’agit d’une baisse de 32,9% d’une année sur l’autre, renforcée par le lancement du jeu sur Steam en août 2020, après que le titre soit exclusif à Epic Games Store lors de sa sortie initiale en 2019.

Selon le développeur Remedy, Control a décalé deux millions d’exemplaires, à la fin de 2020.

