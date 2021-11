Digital Currency Group réalise une valorisation de 10 milliards de dollars lors d’une vente secondaire de 700 millions de dollars

CORRECTION (1 nov. 13:05 UTC): Corrige que la transaction était une vente secondaire d’actions DCG, n’a pas levé de nouveaux fonds.

Digital Currency Group (DCG), la société d’investissement crypto dont les participations comprennent le gestionnaire d’actifs Grayscale, le prêteur crypto Genesis et le média indépendant CoinDesk, a vendu 700 millions de dollars d’actions lors d’une vente privée menée par une paire de fonds SoftBank.

La vente a évalué la société à 10 milliards de dollars et a été menée par les fonds SoftBank Vision Fund 2 et Latin America Fund. GIC Capital, Ribbit Capital et CapitalG, la branche de capital-investissement de la société holding de Google, Alphabet, ont également participé, a rapporté le Wall Street Journal. Marcelo Claure, directeur général de SoftBank, a décrit DCG comme « le meilleur atout qui nous donne la diversité d’exposition à la crypto, AZ. »Les précédentes incursions de SoftBank dans la crypto incluent la société d’analyse de blockchain Elliptic et la nouvelle filiale de crypto-échange de Block.one, Bullish.

