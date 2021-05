Digital Dollar Project lance cinq projets pilotes de monnaie numérique de la banque centrale américaine

Le bâtiment du Federal Reserve Board est représenté à Washington, États-Unis

Le Digital Dollar Project à but non lucratif américain a annoncé lundi qu’il lancerait cinq programmes pilotes au cours des 12 prochains mois pour tester les utilisations potentielles d’une monnaie numérique de banque centrale américaine, le premier effort du genre aux États-Unis.

Les projets pilotes du secteur privé seront initialement financés par Accenture Plc (ACN.N) et impliqueront des sociétés financières, des détaillants et des ONG, entre autres. L’objectif est de générer des données qui pourraient aider les décideurs américains à développer un dollar numérique.

Partenariat entre Accenture et la Digital Dollar Foundation, le Digital Dollar Project a été créé l’année dernière pour promouvoir la recherche sur une monnaie numérique de banque centrale américaine (CBDC).

«Il y a des conférences et des articles qui sortent chaque semaine dans le monde entier sur les CBDC basés sur des données d’autres pays», a déclaré Christopher Giancarlo, ancien président de la Commodity Futures Trading Commission et cofondateur de la Digital Dollar Foundation.

«Ce qu’il n’y a pas, ce sont des données et des tests réels en provenance des États-Unis pour éclairer ce débat. Nous cherchons à générer ces données du monde réel », a ajouté Giancarlo.

Les CBDC sont l’équivalent numérique des billets et des pièces de monnaie, donnant aux détenteurs une réclamation numérique directe sur la banque centrale et leur permettant d’effectuer des paiements électroniques instantanés.

Alors que les cartes de débit ou les applications de paiement sont une forme de numéraire numérique, ces transactions sont créées par des banques commerciales sur la base du crédit des banques centrales sur les comptes de ces banques. Ils ne sont pas entièrement soutenus par le gouvernement, peuvent prendre des jours à se régler et entraînent souvent des frais. Les crypto-monnaies, quant à elles, sont contrôlées par des acteurs privés.

Les banques centrales du monde entier, y compris en Chine et en Europe, relancent les projets des CBDC pour repousser les menaces des crypto-monnaies et améliorer les systèmes de paiement.

En tant que gardienne de la monnaie la plus utilisée au monde, la Réserve fédérale américaine agit avec plus de prudence. Il travaille avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour construire une plate-forme technologique pour un dollar numérique hypothétique, mais le président Jerome Powell a déclaré la semaine dernière qu’il était «beaucoup plus important» d’obtenir un dollar numérique juste que d’être rapide. .

Giancarlo a déclaré que Powell avait raison d’être prudent, mais que, alors que la Chine avance, les États-Unis doivent conduire une discussion sur l’intégration des valeurs américaines telles que la vie privée et la liberté de commerce et d’expression dans le développement des CBDC.

«Il est vital que les États-Unis affirment leur leadership comme ils l’ont fait dans les innovations technologiques précédentes», a ajouté Giancarlo.

Un dollar numérique pourrait également stimuler l’inclusion financière aux États-Unis, où les frais de transaction entravent l’accès de nombreux Américains aux services financiers traditionnels, a déclaré Giancarlo.

Les programmes pilotes, dont trois seront lancés au cours des deux prochains mois, complèteront le projet MIT de la Fed en générant des données sur les usages, les bénéfices et autres facettes fonctionnels, sociologiques, commerciaux et autres d’un dollar numérique. Les données devraient être rendues publiques.

Accenture a travaillé sur un certain nombre de projets de CBDC, notamment au Canada, à Singapour et en France.

David Treat, directeur général principal d’Accenture, a déclaré que les CBDC existeraient aux côtés d’autres formes de monnaie physique et électronique, plutôt que de les remplacer.

«Ce n’est pas une panacée pour tout l’argent», a déclaré Treat. «Nous utiliserons des espèces et des pièces de monnaie physiques pendant un certain temps.»