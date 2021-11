Digital Foundry commence l’analyse de la trilogie GTA et décrit GTA 3 On Switch comme un « gros gâchis »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il est juste de dire que Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive – à partir de maintenant, juste « GTA Trilogy » – a été un peu collé en ligne. Bien que Rockstar soit une société de jeux exceptionnellement riche et prospère, le remaster de trois jeux GTA emblématiques a suscité des critiques pour son style artistique et ses performances, et a également été distingué pour un code apparemment bâclé – la version PC est actuellement indisponible pour plusieurs raisons, avec un objectif étant de supprimer les fichiers malveillants de contenu qui étaient censés être totalement absents.

Cela a été un gâchis, et malheureusement du point de vue de Switch, ce n’est pas différent. Nous avons claqué le port Switch dans notre revue GTA Trilogy, le décrivant comme « un package incroyablement rugueux ». Pourtant, il est compréhensible que certains pensent qu’il y a eu un tas et potentiellement une certaine exagération – est-ce vraiment si grave ?

Eh bien, l’analyse technique de Digital Foundry est en (en haut de la page), et commence initialement avec Grand Theft Auto 3, le plus ancien des jeux à remasteriser et le titre qui a initialement décollé sur PS2 et est devenu un smash frappé. C’est une longue vidéo, dont les 16 premières minutes environ sont axées sur les aspects artistiques et techniques des remasters. La section performances suit, et vous devez aller à environ 24 minutes dans la section Switch.

C’est un affichage assez moche, en fin de compte, avec DF étant accablant de la résolution, de la qualité des visuels et même des performances qui n’atteignent pas 30 images par seconde. D’une part, les jeux en monde ouvert d’Unreal Engine posent souvent problème sur Switch, mais comme le suggère la vidéo, des ports tels que Le sorceleur 3 et Lumière mourante fixez des normes élevées, avec cette version de GTA Trilogy qui tombe bien en deçà.

Dans l’ensemble, le message est sévère, avec un langage très critique utilisé pour l’effort Switch.

Il y aura peut-être des améliorations dans les mises à jour, mais c’est une version troublée qui est particulièrement difficile sur Switch. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, et bien sûr, si vous avez choisi de l’acheter pour Switch, partagez votre point de vue sur la qualité du port.