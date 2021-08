Digital Foundry donne ses premières impressions sur Crysis 3 sur Switch

Image : EA/Crytek

Suite à l’annonce récente de l’arrivée de la trilogie Crysis Remastered sur Switch cet automne, Digital Foundry a mis la main sur la troisième entrée de la série pour examiner à quel point le prochain port tient sur la console hybride de Nintendo. .

Nous avons certainement de grands espoirs pour les deux suites après le travail de premier ordre que Saber Interactive a fait en portant l’excellent Crysis Remastered l’année dernière et, à en juger par ce que Digital Foundry a à dire sur ses expériences jusqu’à présent, les choses s’annoncent bien pour le la sortie complète de la trilogie plus tard cette année.

Selon Richard Leadbetter chez Eurogamer, les choses se présentent très bien pour le port Switch de Crysis 3, révélant qu’une grande partie de la magie que Saber Interactive est capable de réaliser avec ces ports se résume à l’adaptabilité du moteur du jeu original :

Il y a quelques bonnes raisons pour lesquelles Crysis 3 Remastered fonctionne bien sur Switch et cela commence par l’évolutivité du jeu original. Oui, le jeu 2013 de Crytek est monstrueusement exigeant à ses réglages les plus élevés, mais repoussez les préréglages de qualité et il s’avère bien plus maniable sur une plus large gamme de kits – et n’oublions pas qu’il y avait une interprétation du jeu qui fonctionnait sur Xbox 360 et PlayStation 3.

Oui, cela n’a pas particulièrement bien fonctionné, mais une fondation était là – et en fait, la version Switch est mise à l’échelle à partir de ces dernières versions de dernière génération du jeu.

Sabre Interactive est également salué ici, Leadbetter soulignant qu’une grande partie du succès de cette version du jeu est, bien sûr, due aux maestros très qualifiés derrière le port Crysis de l’année dernière et la version stellaire Switch de Le sorceleur 3.

Leadbetter poursuit en disant que, pour autant que Digital Foundry puisse le voir, cette version du jeu bat les versions PS3 et 360 en termes d’anticrénelage, de niveaux de détail et d’ajout d’éclairage global en temps réel.

Sabre prend la version PS360, supprime le terne anti-aliasing post-process de la période et le remplace par TAA [temporal anti-aliasing] – tout sauf en éliminant les éclats de pixels, les irrégularités et les miroitements. Ceci n’est qu’un premier aperçu, nous n’avons donc pas approfondi les comparaisons, mais il est également clair que les niveaux de détail – en particulier sur l’herbe – se sont considérablement améliorés. Les mises à niveau de qualité sont plus fines au sol par rapport à Crysis et Crysis 2 Remastered, mais encore une fois, l’éclairage global en temps réel SVOGI est ajouté, même sur Switch.

Avec la version ancrée de Crysis 3 qui fonctionnerait actuellement à 900p et ciblerait un solide 30fps, et un patch de jour zéro déjà confirmé pour améliorer encore l’expérience – il est juste de dire que nous sommes plus que prêts à revenir dans les bottes de Prophet à parcourir les jungles du jeu, ainsi que son interprétation spectaculaire de 2047 NYC.

Vous préparez-vous à revenir dans votre Nanosuit lorsque la trilogie Crysis Remastered débarque sur Switch plus tard cette année? Faites le nous savoir dans les commentaires!