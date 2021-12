Digital Foundry donne son évaluation de Shin Megami Tensei V

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Shin Megami Tensei V était une exclusivité Switch notable en novembre; nous l’avons apprécié dans notre critique et le score des critiques des utilisateurs est également élevé sur ce site. Le RPG était très attendu et semble avoir livré un jeu important et engageant qui a également été un des plus performants pour la franchise lors du lancement aux États-Unis, par exemple.

Digital Foundry l’a maintenant examiné, évaluant sa conception générale et bien sûr tous les détails techniques que vous attendez de la chaîne. Il y a des éloges pour certains des aspects visuels, avec le jeu fonctionnant sur Unreal Engine 4, mais les performances sont certainement un problème car il semble rarement atteindre un 30 ips stable.

La résolution n’est pas trop mauvaise, l’expérience portable étant sans doute meilleure grâce au plus petit écran. L’évaluation globale est généralement d’un ton positif, mais il y a clairement quelques problèmes qui pourraient bénéficier d’une optimisation plus poussée.

Le genre du jeu, bien sûr, signifie que les baisses de framerate n’auront pas nécessairement un impact majeur sur le gameplay, il vaut donc la peine de garder cela à l’esprit. C’est un rappel, cependant, que les jeux avec de grands espaces ouverts en particulier peuvent être un défi pour le système de Nintendo, bien qu’il existe un certain nombre d’exemples de ports bien optimisés qui surmontent ces problèmes.

Comme toujours, regardez-le et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.