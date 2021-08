Digital Foundry explore le potentiel du DLSS 4K sur un commutateur de nouvelle génération

Oui, nous le savons, la patience de parler du prochain Switch est mince, mais garons le carnaval sans fin autour du «Pro» qui n’existe pas officiellement et considérons le long terme et un Switch «next-gen». Le matériel actuel ayant maintenant près de quatre ans et demi, nous envisageons probablement une sorte de sortie matérielle notable dans les 2-3 prochaines années comme une estimation prudente ; à ce moment-là, le système actuel aura eu une génération longue et lucrative.

Chaque fois que cela se produira, il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire, de manière réaliste, en supposant que Nintendo conservera l’approche hybride d’un appareil portable avec une lecture ancrée. Beaucoup spéculent avec désinvolture en ligne sur un nouveau commutateur qui sera si puissant qu’il produira en 4K tout en remplissant vos déclarations de revenus et en commandant votre dîner en ligne, mais ce n’est jamais aussi simple.

La vidéo en haut de cette page de Digital Foundry évalue le potentiel d’un futur système Nintendo qui utilise le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA pour une sortie 4K en lecture ancrée. C’est une vidéo intéressante parce qu’elle essaie d’ajouter des doses saines de réalisme ; l’un étant que Nintendo privilégie une faible puissance de sortie, comme il en a besoin pour le matériel portable en particulier. Le Steam Deck, par exemple, est la puissante unité portable à venir de Valve, mais limite néanmoins sa résolution et sa fréquence d’images pour les jeux exigeants ; les réalités des chipsets mobiles exécutant des jeux modernes ne peuvent être ignorées.

La vidéo vaut la peine d’être regardée, car elle explore les progrès actuels de DLSS et comment cela pourrait fonctionner sur un Switch 2 spéculatif, et examine brièvement les améliorations potentielles à l’avenir. Le résumé que nous en avons tiré est que, même dans le meilleur des cas, un appareil hybride devrait toujours offrir des expériences de jeu compromises dans une certaine mesure, avec une résolution inférieure à 60 ips ou des résultats plus forts à 30 ips. Néanmoins, une technologie telle que DLSS a le potentiel de réduire la perte de fidélité et de performances graphiques.

Comme toujours, ce sera fascinant de voir ce qui se passe – faites-nous savoir ce que vous pensez de l’analyse de Digital Foundry dans les commentaires. (Si vous préférez lire à la vidéo, ils ont également rédigé leur évaluation sur Eurogamer.)