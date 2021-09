Digital Foundry explore les deux côtés de No More Heroes 3

Plus de héros III a eu le temps de s’installer sur Switch et, en général, il semble y avoir eu des vibrations positives autour de sa sortie. Dans notre propre critique, nous avons apprécié le flair et l’action du jeu, bien que les missions et les combats de boss soient une expérience assez différente – en termes de qualité – des segments du “monde ouvert”. Nous ne pouvons pas dire que c’est nouveau pour la série car l’original Wii avait des caractéristiques similaires.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, au cours du week-end, Digital Foundry a fait son travail et a analysé le jeu ; c’est une discussion intéressante sur les aspects techniques. C’est une vidéo avec un ton largement positif malgré le fait de reconnaître que les segments du monde ouvert sont plutôt difficiles. Il existe une scission extrêmement évidente entre ces sections de traversée et le cœur du jeu – les missions et les combats de boss.

Pendant ce temps, Suda51 a clairement indiqué qu’il faisait ses adieux à la franchise – le message a varié d’un au revoir complet à une interruption potentielle d’une décennie, mais à tout le moins, il faudra un bon moment avant de voir Travis Touchdown faire son retour. .

Avez-vous déjà joué à No More Heroes III, ou peut-être envisagez-vous de le reprendre à l’avenir ? Faites-nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.