Digital Foundry poursuit l’analyse de la trilogie GTA et définit le commutateur comme version de «niveau inférieur»

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il est juste de dire que le lancement de Grant Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive a été problématique, et un exemple relativement rare de Rockstar Games (et développeur du remasterisé Grove Street Games) a fait l’objet de nombreuses critiques. Le style visuel, les performances et les bugs ont tous été des domaines qui ont été décevants, et la version Switch est sans doute l’un des pires des ports.

Une semaine après son lancement, Rockstar s’est excusé pour la sortie et a confirmé qu’il y aurait une feuille de route de correctifs et de mises à jour pour améliorer GTA Trilogy ; la première mise à jour a été déployée peu de temps après. Ce n’est qu’un patch initial (et probablement précipité), cependant, et le sentiment est qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Digital Foundry faisait partie des critiques de la sortie la semaine dernière, se concentrant initialement sur GTA 3 et décrivant la version Switch comme un « gros gâchis ». Comme vous pouvez le voir en haut de la page, il est maintenant partagé une analyse des deux autres titres de GTA Trilogy – Vice City et San Andreas. Il a également précisé que bien que le travail pour la vidéo ait été effectué sur la version de lancement, il a vérifié les jeux après la mise à jour et indique que les critiques du rapport restent inchangées.

Remarque : la plupart de ces tests sont effectués sur la version de lancement du jeu. Cependant, nous avons testé le correctif et constaté qu’aucune de nos observations, métriques de performances ou tests de résolution n’a changé… et même l’effet de pluie de San Andreas (qui était censé avoir été amélioré selon les notes de mise à jour) semble être inchangé.

La première moitié de la vidéo se concentre sur le style artistique et certaines technicités des visuels du remaster, passant à la performance dans la seconde moitié. La version Switch est abordée mais, encore une fois, c’est une image négative. Les résolutions citées sont sans aucun doute faibles à la fois en mode ancré et en mode portable, avec des problèmes de performances car il a du mal à maintenir un 30 ips stable. Le port est finalement considéré comme la version « niveau inférieur », dans l’ensemble.

Même si la version Switch doit s’améliorer à l’avenir, il semble que cela nécessitera une bonne quantité de travail, et donc de temps. Si on lui donne beaucoup de priorité aux côtés de PlayStation / Xbox / PC, c’est un tout autre problème.

Pour l’instant, cela semble rester une déception sur Switch, il sera intéressant de voir si des correctifs dans les semaines et les mois à venir pourront y remédier.