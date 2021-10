Digital Foundry rend son verdict sur Diablo II: Ressuscité sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Diablo II : Ressuscité est dans la nature depuis plus d’un mois, apportant sans aucun doute une délicieuse nostalgie aux fans malgré des problèmes de serveur qui ont duré bien plus longtemps que souhaité. C’est une version intéressante d’un point de vue technique, car elle remasterise un jeu de 2000 avec des visuels et des performances mis à jour, tout en arrivant sur une large gamme de systèmes – y compris le Switch, bien sûr.

Digital Foundry a produit une vidéo décomposant les performances, bien que cela semble toujours un peu injuste lorsque Switch est confronté aux consoles PS5 et Xbox Series – le contre-argument serait que ce sont les systèmes « actuelle génération », ce qui est un point. C’est en tout cas une analyse intéressante, surtout à la lumière de Diablo III : Collection éternelle étant assez solide sur le système de Nintendo en 2018.

La vidéo en haut de la page vaut le détour, mais le résumé semble être que la version Switch est un effort compétent. Ses performances à 30 images par seconde semblent assez stables, tandis que la résolution est généralement de 900p sur dock et 720p portable (bien qu’elle descende jusqu’à 480p en mode portable à certains moments, apparemment).

Il convient de noter que certains des commentaires sur la vidéo suggèrent que le jeu peut se boucler sur différentes plates-formes dans des paramètres de difficulté plus élevés ou dans des parties plus tardives et plus chargées du jeu. L’évaluation DF est très basée sur les premières parties du jeu.

Dans tous les cas, il est toujours intéressant de voir les pannes techniques des versions Switch de Digital Foundry; cela semble être un port assez raisonnable pour le système hybride.