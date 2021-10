Digital Gold : une option d’achat et de cadeau plus sûre et sécurisée en cette saison des fêtes et des mariages

Avec l’émergence des applications de richesse du nouvel âge, acheter et offrir de l’or par voie numérique semble être une option moderne, réfléchie et prudente.

Comme offrir de l’or est l’un des éléments les plus cruciaux des mariages indiens, l’or numérique voit de nombreux preneurs cette saison. Parallèlement à cela, avec Dhanteras au coin de la rue, il est considéré comme l’occasion la plus propice pour acheter de l’or et d’autres métaux précieux.

« Avec le début de festivals importants et l’apogée de la saison des mariages en Inde, la demande d’or connaît à nouveau un pic, non seulement dans les points de vente, mais aussi sur les plateformes de technologie de richesse et de technologie financière offrant de l’or numérique », a déclaré le PDG et fondateur – Achraf Rizvi de Doré.

Avec les normes de distanciation sociale imposées par la pandémie, s’aventurer et acheter de l’or physiquement dans un magasin semble trop une épreuve, et même un risque potentiel pour tout le monde. De plus, les millennials sont des natifs du numérique. Pour de nombreux milléniaux, selon les experts, une approche axée sur le numérique des entreprises de tous les secteurs est une attente standard et non une réflexion après coup. Par conséquent, acheter ou offrir de l’or numériquement depuis le confort de sa maison sur un smartphone est une excellente alternative.

Les experts du secteur affirment que le mariage et la saison des fêtes renforcent également l’intérêt des millennials pour l’or numérique. Étant donné que les mariages sont limités à un certain nombre d’invités, dit Rizvi, « l’or numérique peut être utile pour ceux qui célèbrent à distance pour échanger des cadeaux et honorer l’occasion ». Il ajoute en outre : « L’accessibilité des services en quelques minutes, à portée de main, est jugée essentielle par la génération Y. La même tendance est également vraie en ce qui concerne la gestion de patrimoine, où l’expérience doit être fluide, flexible, sûre et transparente, ce que les applications de technologie de gestion de patrimoine ont très bien fourni.

Avec l’émergence des applications de richesse du nouvel âge, acheter et offrir de l’or par voie numérique semble être une option moderne, réfléchie et prudente. Pour répondre aux besoins des personnes à de telles occasions, diverses plates-formes en ligne proposent de l’or numérique avec la fonction de cadeau pratique intégrée à l’application qui permet d’acheter, de conserver ou d’offrir de l’or facilement et en toute sécurité à différentes occasions.

Rizvi déclare : « Offrir de l’or numérique est un processus sans tracas car il élimine les problèmes de stockage sécurisé, de transport et de frais supplémentaires. Le détenteur d’or numérique peut également vendre ses avoirs aux taux du marché, et peut être sûr d’obtenir un bon prix, puisque la pureté serait assurée, contrairement aux bijoux physiques. Diverses plateformes en ligne offrent désormais la possibilité d’ajouter une touche personnelle au cadeau de l’or numérique avec des emballages cadeaux virtuels.

La commodité offerte par les applications pour acheter et offrir de l’or numérique ainsi que la sécurité et la pureté de l’actif en font une option de cadeau recherchée pendant cette saison de mariage et de fête. Avec de tels avantages et commodités offerts, il est non seulement parfaitement logique d’acheter et de donner de l’or numérique, mais ce serait également une option d’investissement prudente lorsqu’il s’agit d’acheter le métal précieux cette saison des mariages.

