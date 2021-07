Digital Inception : voici comment exécuter Android, Chrome OS et Windows sur votre Mac

Beaucoup de gens aiment considérer le Mac comme un autre produit dans le précieux jardin clos d’Apple, mais beaucoup ne savent pas que vous pouvez réellement exécuter pratiquement n’importe quel système d’exploitation sur un Mac avec un peu de travail. Il est assez facile de faire fonctionner les trois plus grandes plates-formes non conçues par Apple sur un Mac, même en même temps. Voici comment procéder.

Windows 10

Tout d’abord, Windows. Apple propose Boot Camp depuis la première introduction des Mac Intel au milieu des années 2000. Boot Camp est intégré à macOS sur les Mac Intel et simplifie l’installation d’une copie de Windows sur une partition distincte de votre Mac. Boot Camp maintient Windows entièrement séparé de votre installation de macOS. Mais certains utilisateurs peuvent vouloir utiliser les deux systèmes d’exploitation en même temps. C’est à cela que sert Parallels. Parallels vous permet d’exécuter Windows dans une fenêtre de macOS et d’ajouter des applications Windows à votre station d’accueil Mac.

Les deux options vous coûteront cher, mais Parallels est plus cher car vous devez acheter à la fois une licence Parallels et une licence Windows. Si vous souhaitez installer Windows 10 sur un Mac M1, vous devrez utiliser Parallels. Parallels commence à 79,99 $ pour l’édition standard de base. Boot Camp, cependant, ne nécessite qu’une licence Windows. Avant de commencer, gardez à l’esprit qu’une copie légitime de Windows 10 Home coûte 139 $. Si vous souhaitez utiliser Windows 10 Pro, cela vous coûtera 199 $.

Téléchargez votre fichier ISO Windows 10 préféré sur le site Web de Microsoft Rendez-vous dans le dossier Applications de votre Mac et lancez l’assistant Boot Camp Importez votre fichier ISO Windows 10 en cliquant sur le bouton « choisir » Choisissez l’espace de stockage que vous souhaitez que Windows ait Cliquez sur « installer » pour partitionnez votre Mac Votre Mac va redémarrer et afficher le programme d’installation de Windows Après avoir installé Windows, vous voudrez permettre à Boot Camp d’installer les pilotes appropriés

Une fois que votre Mac a installé Windows et les pilotes nécessaires, votre Mac sera opérationnel avec Windows 10. Maintenant, vous pourriez penser que vous avez terminé et que vous avez installé Windows 10 gratuitement, mais non, vous devez toujours acheter un Clé de produit Windows 10. Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Microsoft (créez-en un si vous n’en possédez pas), vous pouvez lancer le Microsoft Store et rechercher Windows 10 Home ou Pro. Ensuite, vous pouvez entrer les détails de votre carte de crédit et acheter une copie légitime de Windows 10. Une fois cela fait, vous pouvez utiliser Windows entièrement et indéfiniment. Lorsque vous souhaitez revenir à macOS, éteignez simplement votre Mac, puis maintenez la touche d’option enfoncée lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation.

Windows 11

Je soupçonne que beaucoup d’entre vous se demandent si vous pouvez installer Windows 11 sur votre Mac. Techniquement, vous pouvez le faire avec certaines solutions de contournement, mais Microsoft ne prend pas officiellement en charge les Mac avec Windows 11. En effet, Apple n’active pas la puce TPM 2.0 fournie avec les processeurs Intel à l’intérieur de ses machines Intel. Pour l’instant, il semble que le seul moyen officiel pour que Windows 11 puisse fonctionner sur un Mac Intel soit avec une machine virtuelle. Microsoft a heureusement annoncé qu’il travaillait avec Parallels pour permettre la prise en charge de Windows 11 sur Mac.

Vous pouvez lire nos premières impressions sur le nouveau design de Windows 11 ici.

Android

Il existe des millions d’applications Android que vous voudrez peut-être exécuter sur votre Mac. Heureusement, comme l’a dit un jour le Dr Ian Malcolm, « La vie trouve un moyen. » Bluestacks est un émulateur gratuit pour macOS et Windows qui vous permet d’utiliser des applications Android sur votre ordinateur portable ou de bureau. Gardez à l’esprit que Bluestacks utilise une version beaucoup plus ancienne d’Android, mais qu’elle fonctionne toujours avec la plupart des applications. Il est basé sur Android 7, autrement connu sous le nom de Nougat.

Les applications de Google dans Google Play via Bluestacks

Bluestacks est principalement destiné aux jeux, mais il fonctionne bien pour tout type d’application Android. Bluestacks est même livré avec Google Play et les services Google. Une fois connecté à un compte Google, vous pouvez télécharger et utiliser les propres applications de Google directement sur votre ordinateur via Bluestacks. L’application est livrée avec son propre lanceur qui est une simple grille, mais vous pouvez installer n’importe quel autre lanceur d’applications Android comme le lanceur Nova ou le lanceur Microsoft.

Si vous êtes vraiment fou, vous pouvez même exécuter Android via Bluestacks à l’intérieur de Windows 10 sur un Mac.

Chrome OS

L’autre système d’exploitation de Google peut techniquement être installé sur un Mac, mais il peut être aléatoire. Vous ne pouvez pas réellement installer Chrome OS d’origine, mais vous pouvez en installer une variante appelée CloudReady Neverware. Cela peut sembler effrayant, mais CloudReady appartient maintenant à Google, c’est donc tout à fait légitime. La société a été créée pour donner une nouvelle vie aux anciens Mac et PC en y installant un système d’exploitation basé sur Chromium.

Cela signifie que vous pouvez installer Chrome OS sur d’anciens Mac et PC, mais vous devrez vérifier si votre machine est officiellement compatible avec CloudReady. Vous pouvez également essayer de l’installer sur une machine non certifiée, mais votre kilométrage peut varier.

Pour installer CloudReady, vous devez télécharger USB Maker. Vous aurez besoin d’une clé USB compatible avec 8 Go ou plus. CloudReady ne fonctionnera pas avec les disques Sandisk, alors évitez-les. Une fois la clé USB configurée avec CloudReady, vous pouvez éteindre votre Mac. Branchez la clé USB et maintenez l’option lorsque vous allumez votre Mac. Ensuite, démarrez à partir de votre clé USB.

Vous pouvez également essayer d’installer CloudReady sur une machine virtuelle, mais ce n’est pas officiellement pris en charge. Vous aurez besoin de deux choses. Le premier est le fichier OVA de CloudReady. Rendez-vous sur ce lien pour le télécharger. Malheureusement, l’application VM populaire VirtualBox ne fonctionnera pas correctement avec CloudReady en raison de problèmes de compatibilité graphique. CloudReady recommande d’installer une version de VMware. Les versions compatibles sont répertoriées sur le site Web de CloudReady.

Chrome OS et Android s’exécutant dans des émulateurs sous Windows 10

Avec la solution de contournement de la machine virtuelle, vous pouvez exécuter Chrome OS dans Windows sur un Mac. Ajoutez Bluestacks à l’équation et vous pourrez exécuter simultanément Android, Chrome OS et Windows sur un Mac Intel.

Conclusion

Pour faire court, il est assez facile de faire fonctionner ces trois autres plates-formes sur un Mac Intel. Vous pouvez, bien sûr, installer à la fois Bluestacks et CloudReady sur macOS, mais c’est beaucoup plus amusant de les installer tous les deux sur Windows via Boot Camp en créant un Frankenstein complet d’un Mac.

Faites-nous savoir si vous finissez par installer l’un de ces éléments sur votre machine et comment cela s’est passé dans les commentaires ci-dessous !

