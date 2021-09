Digital India : parier gros sur les magasins numériques Kirana

Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog, a déclaré que dans une économie où près de 55% du PIB provient des dépenses de consommation, le secteur FMCG émerge comme l’un des plus grands secteurs.

Aujourd’hui, la connectivité numérique ne se limite pas aux villes, mais est également disponible dans les zones rurales de l’Inde. Le commerce électronique a atteint les petits panchayats des villages indiens. En conséquence, le secteur du commerce électronique devrait croître plus que prévu », a déclaré Ashwini Kumar Choubey, ministre d’État, ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la distribution publique, à Ficci Massmerize 2021 – 11e édition de la conférence annuelle du forum d’affaires. sur la vente au détail, FMCG et e-commerce. Le ministre a déclaré que l’économie indienne est en bonne voie de reprise et que le secteur des produits de grande consommation est un acteur clé du rêve indien de 5 000 milliards de dollars.

Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog, a déclaré que dans une économie où près de 55% du PIB provient des dépenses de consommation, le secteur FMCG émerge comme l’un des plus grands secteurs. « Une prise de conscience croissante, un accès plus facile et un changement de mode de vie ont été les principaux moteurs de croissance du secteur », a-t-il déclaré. Il y a eu de nombreuses perturbations dans les modèles commerciaux du secteur, mais le monde a montré la capacité d’innovation et l’esprit d’entreprise, de nouveaux modèles commerciaux sont apparus et les canaux de distribution ont été modifiés, a-t-il ajouté.

Il a en outre mentionné que la pandémie a conduit à développer des canaux de livraison alternatifs pour les clients et que de plus en plus de personnes préfèrent les plateformes en ligne, de tels modèles de livraison seront la clé de l’avenir. Il a également déclaré que les chaînes d’approvisionnement numériques sont l’avenir et que l’Inde doit s’efforcer de faire de cet avenir une réalité.

Parlant des magasins de kirana, Kant a déclaré : “Les magasins de kirana de l’Inde constituent un segment énorme de notre économie, en particulier dans le secteur des produits de grande consommation où l’économie rurale compte autant que l’économie urbaine”. Il a exhorté les grandes entreprises à travailler avec ces magasins kirana pour assurer l’intégration et la prise en main numériques. Permettre aux magasins Kirana de se connecter à l’économie numérique peut avoir pour impact de stimuler la consommation en Inde rurale et urbaine.

La résilience, a-t-il déclaré, est la nouvelle mesure pour accéder à la performance et à la préparation pour l’avenir. Le gouvernement et les entreprises seront jugés sur la résilience et la durabilité de leurs pratiques. « Redéfinir les canaux de livraison, la durabilité, tirer parti de l’innovation et de la technologie, permettre aux magasins Kirana et aux modèles de travail hybrides sera la clé pour assurer un secteur FMCG résilient dès le processus de fabrication jusqu’au canal de livraison du dernier kilomètre », a déclaré Kant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.