Digital Push : la vente au détail avec une approche plus intelligente

Shoppers Stop, l’un des principaux détaillants indiens de marques de mode et de beauté, a sélectionné Accenture pour accélérer sa transformation du commerce numérique sur plusieurs canaux de vente au détail. Le programme vise à améliorer l’expérience client et la rentabilité, ainsi qu’à soutenir l’objectif de Shoppers Stop d’être la destination numérique incontournable pour les clients. « Le commerce omnicanal a été un domaine d’intérêt majeur pour nous alors que nous cherchons à répondre et à dépasser les besoins et les attentes en constante évolution de nos clients », a déclaré Venu Nair, directeur général et chef de la direction de Shoppers Stop. « En collaborant avec Accenture, nous souhaitons renforcer davantage notre stratégie de commerce numérique pour une plus grande portée et un plus grand accès et également améliorer l’expérience d’achat globale de nos clients. Nous visons une croissance significative et rentable de nos revenus de commerce numérique au cours des trois prochaines années. »

Depuis le second semestre 2020, Shoppers Stop s’est engagé dans une transformation de sa stratégie de croissance omnicanale. Avec l’aide d’Accenture, elle renforce sa plate-forme numérique, alimentée par des données et des analyses en temps réel tout au long de la chaîne de valeur, de l’expérience client et des opérations de la chaîne d’approvisionnement aux ventes et à la livraison du dernier kilomètre. Offrant une vue unique des informations sur les clients et le marché pour une prise de décision plus rapide et éclairée, la plate-forme optimise le ciblage des clients et le marketing contextuel dans le but d’améliorer la satisfaction des clients et les revenus. De plus, l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur avancées permettent aux clients de Shoppers Stop de bénéficier d’une expérience transparente tout au long des étapes « parcourir, rechercher, commander et retourner » du cycle de vie des achats, contribuant ainsi à combler le fossé entre les points de contact physiques et numériques.

Le secteur de la vente au détail doit constamment se réinitialiser afin de rester pertinent face à l’évolution des attentes des acheteurs et de créer des expériences qui engagent et ravissent », a déclaré Sameer Amte, directeur général d’Accenture, qui dirige sa pratique de vente au détail en Inde. Shoppers Stop est passé du statut de détaillant physique à celui de détaillant omnicanal, permettant aux clients avec ses initiatives numériques de garantir une expérience d’achat transparente.

