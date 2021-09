Digital Rights Group réagit au retard des mesures CSAM d’Apple

Apple a annoncé vendredi qu’il retardait le déploiement de ses mesures controversées pour trouver du matériel connu d’abus sexuel d’enfants (CSAM). Cette décision a été largement saluée par les militants des droits numériques. Cependant, le directeur de Fight for the Future, Evan Greer, a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de moyen sûr de faire quoi [Apple] proposent.

Le retard des mesures CSAM d’Apple s’accompagne d’un avertissement et d’une action des militants

Mme Greer a commenté :

Le plan d’Apple visant à analyser les photos et les messages sur l’appareil est l’une des propositions les plus dangereuses de toute entreprise technologique de l’histoire moderne. D’un point de vue technologique, cela équivaut à installer des logiciels malveillants sur des millions d’appareils, des logiciels malveillants dont on peut facilement abuser pour causer d’énormes dommages. Les gouvernements autoritaires s’appuient déjà sur Apple pour censurer et espionner leurs résidents afin d’écraser la dissidence. Cette technologie rendrait une telle surveillance essentiellement inévitable sur les produits Apple, et potentiellement sur tous les produits si l’industrie devait suivre l’exemple d’Apple.

Le retard d’Apple n’arrêtera pas non plus l’action des militants qui souhaitent empêcher l’introduction des fonctionnalités. Le mercredi 8 septembre, les organisations de droits numériques prévoient de remettre à l’entreprise des pétitions avec plus de 56 000 signatures en réponse à ses propositions.