Digital Twin, la solution Porsche qui fait des clones virtuels de votre voiture pour vous avertir des futurs problèmes mécaniques | Moteur

Comme chaque voiture est utilisée de manière différente, deux modèles ne vieillissent pas de la même manière, peu importe à quel point ils sont du même modèle. Ainsi, Porsche a développé une technologie innovante pour prévoir les pannes.

Porsche a partagé avec le monde une technologie qu’elle a appelée le jumeau numérique d’une voiture, qui peut être utilisée pour des fonctions de conduite prédictive et pour connaître l’état des composants d’un véhicule en fonction de l’utilisation.

Le concept comprend capteurs intégrés au véhicule, y compris le châssis, qui peuvent déterminer si le véhicule fonctionne normalement, tout en identifiant les problèmes mécaniques ou électriques qui nécessitent une attention mécanique.

Selon Porsche, la création de une copie virtuelle d’un objet existant (Ils parlent de voitures mais cela peut être extrapolé à d’autres entreprises) permet une analyse, une surveillance et un diagnostic basés sur les données, sans les difficultés et les limitations des tests du monde réel, ou ce qui est le même, de l’atelier de service.

Le jumeau dit numérique d’un véhicule comprend non seulement les données d’exploitation qu’il collecte, mais également toutes les données associées, telles que les informations recueillies lors des travaux de maintenance planifiés et des réparations imprévues.

Porsche prétend que certains éléments de ce jumeau numérique existent déjà dans les bases de données gérées par les centres de service Porsche, mais en poussant ses capacités et ses possibilités à l’extrême.

Le principal avantage des jumeaux numériques est que peut être connecté au réseau et afin d’analyser les données du véhicule et de les combiner avec un système d’intelligence artificielle. De cette façon, ils peuvent déterminer si un véhicule fonctionne au mieux de ses capacités, à la fois mécaniquement et électriquement.

Par exemple, un algorithme peut comparer les mégadonnées des systèmes centralisés avec les données des capteurs dans la chaîne et le châssis d’un véhicule spécifiquement pour identifier le style de conduite d’un client ou diagnostiquer des problèmes potentiels.

Ensuite, l’algorithme peut recommander non seulement le moment optimal pour effectuer les tâches de maintenance sur le véhicule, mais aussi l’étendue nécessaire de ces tâches, basée sur les données des capteurs intégrés.

De cette façon, ils veulent non seulement entrer en F1, mais aussi révolutionner le secteur automobile.