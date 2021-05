Digitas India nomme Abhishek Chaturvedi au poste de vice-président directeur et responsable de la planification

Chaturvedi rendra compte à Sonia Khurana, COO de Digitas India

Digitas, la marque mondiale de services marketing et technologiques de Publicis Groupe, a annoncé la nomination d’Abhishek Chaturvedi au poste de vice-président senior et responsable de la planification. Chaturvedi rendra compte à Sonia Khurana, directrice des opérations de Digitas India.

Chaturvedi est un professionnel de la publicité chevronné avec plus de 18 ans d’expérience dans la gestion de postes clés liés à la stratégie au sein d’agences de publicité de premier plan. Chez Digitas India, il jouerait un rôle essentiel en aidant les marques et les entreprises à tirer parti des capacités complètes de données, de technologie, de création, de médias et de stratégie et de processus de planification propriétaires de l’agence et à conduire efficacement la croissance stratégique et l’orientation de l’agence.

«C’était une décision profondément réfléchie de faire entrer quelqu’un avec l’expérience et l’expertise d’Abhishek dans notre giron. Sa spécialité dans le décodage du comportement des consommateurs, la compréhension de la marque et de l’entreprise complètera et renforcera énormément notre fonction de planification actuelle. Travailler avec lui ces dernières semaines a été un plaisir absolu. Il est renforcé que non seulement il sera un excellent partenaire pour nos équipes créatives, mais aussi pour nos clients », a déclaré Khurana.

Avant de rejoindre Digitas India, Chaturvedi était avec McCann Worldgroup en tant que vice-président. Il a occupé un profil similaire chez Ogilvy et Gray Group où il a dirigé la planification de certaines des principales marques dans des catégories telles que Dabur, Marico, GSK, Colgate Palmolive, Voltas, BMW, Eicher, Hero Motocorp, Mahindra B2C et B2B, Wal-Mart, Max Life et certaines organisations gouvernementales et à but non lucratif.

«Nous voulons être une« agence de marketing connectée »et notre activité consiste à tisser des liens significatifs – que ce soit entre des personnes, des marques ou des entreprises. Toutes mes interactions avec Sonia Khurana (COO), Mark Mcdonald (EVP et responsable de la création) et Unny Radhakrishnan (PDG) ont été positives. Voici un groupe de personnes absolument déterminées à créer un excellent travail et j’ai hâte de créer de la magie ensemble », a ajouté Chaturvedi.

