Digitas India nomme Shourya Chaudhuri au poste de directeur créatif senior

Il rapportera à Mark McDonald, EVP et responsable de la création, Digitas India

Digitas India, la marque mondiale de services marketing et technologiques de Publicis Groupe, a annoncé la nomination de Shourya Ray Chaudhuri au poste de directeur créatif senior. Dans le nouveau rôle, Chaudhuri sera basé à Bangalore et sera chargé de renforcer et de développer les capacités créatives dans les régions de Bangalore et de Mumbai. Il rapportera à Mark McDonald, vice-président exécutif et responsable de la création, Digitas Inde.

Chaudhuri rejoint l’agence de Tonic Worldwide où il était associé directeur et directeur créatif, gérant certaines des marques clés pendant plus de trois ans et demi. Il a également travaillé pour des agences telles que Saatchi & Saatchi, Interactive Avenues et Wavemaker gérant des marques comme ABInBev, Arvind, SpiceJet, Enamor, ITC, Titan, Infosys, Toyota, Mead Johnson, Oberoi Group, Murugappa Group, entre autres.

“Shourya apporte avec lui non seulement un esprit vif et un grand nombre de côtelettes créatives, mais aussi une connaissance approfondie de l’écosystème numérique au-delà des formats et des plates-formes. En tant qu’agence de marketing connectée avec des capacités couvrant l’expérience, le contenu et les campagnes, la capacité de bien jouer avec les données, la stratégie, les médias et la technologie est cruciale, et Shourya a l’état d’esprit créatif parfait pour faire exactement cela », a déclaré Mark McDonald lors de la nomination.

« Mes principales raisons pour rejoindre une agence sont les gens, la poursuite et l’énergie. Chez Digitas India, j’ai adoré les gens avec qui j’ai interagi, que ce soit Mark McDonald, Unny Radhakrishnan ou Sonia Khurana. À partir de ces interactions, la poursuite de l’agence était claire – aider les marques à forger des liens intenses et authentiques avec les gens via des plateformes numériques, principalement. Ce serait également ma responsabilité principale – créer des interactions de marque authentiques et mémorables », a déclaré Chaudhuri à propos de son nouveau rôle.

Lire aussi : Le PDG de Dentsu India, Anand Bhadkamkar, quitte ses fonctions

Lire aussi : Publicis Groupe nomme Varun Shah EVP et responsable de Prodigious India et Content Factory India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.