Digitas India nomme Suraj Nambiar comme SVP et chef de l’Ouest

Digitas India, la marque mondiale de services marketing et technologiques de Publicis Groupe, a nommé Suraj Nambiar au poste de vice-président senior et responsable de l’Ouest. Dans son nouveau rôle, Nambiar rapportera à Sonia Khurana, COO de Digitas India.

Nambiar possède 20 ans d’expérience dans le domaine numérique, a déclaré la société. Sa dernière mission était avec Tonic Worldwide en tant qu’associé directeur et co-fondateur de PosterChild, une agence de création de boutique incubée au sein de Tonic. Il a également travaillé avec des agences au sein du Groupe M et IPG (Interactive Avenues). Certaines des marques avec lesquelles il s’est associé sont Tata Tea Global Beverages, Myntra, Arvind Brands, Enamor, Toyota, Amazon, Puma, Tanishq, 3M, Titan Industries, Mercedes Benz, DHL, Colgate, Accenture, MakeMyTrip, Yahoo, Sony Channels ,

Kotak Bank, AB InBev (Corona, Hoegaarden) et Zydus.

« Dans un monde de plateformes, plusieurs disciplines telles que la technologie, les données, la création et les médias se réunissent pour offrir des expériences client et résoudre les défis commerciaux. Toutes nos missions se situent désormais dans ces domaines. La riche expérience de Suraj dans les médias, le numérique et les communications, ainsi que sa tendance entrepreneuriale sont ce dont nous avons besoin pour

continuer à élever la barre », a déclaré Khurana lors de la nomination.

« Nous vivons dans un monde véritablement connecté et j’ai hâte de faire partie de Digitas compte tenu de sa profonde expertise et de sa concentration sur la technologie et les communications dans la création d’expériences numériques. Ces derniers jours, j’ai travaillé avec une équipe très talentueuse, dans différentes disciplines et j’ai hâte de créer un travail incroyable

ensemble », a déclaré Nambiar.

Nambiar est également professeur invité à l’IIM Bangalore sur le marketing de contenu, ainsi que conférencier invité et membre du jury d’examen pour le marketing numérique au St Joseph College Bangalore.

