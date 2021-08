DigiTimes : Apple planifie plusieurs événements Apple pour septembre

Apple prévoit d’organiser plusieurs événements de produits en septembre, plutôt que sa stratégie de l’année dernière consistant à diviser ses lancements de produits d’automne en trois événements distincts répartis en septembre, octobre et novembre, selon des sources qui ont parlé à DigiTimes.



Dans un nouveau rapport payant publié aujourd’hui, la publication indique qu’Apple “organisera une série de conférences de lancement de produits en septembre”, l’un des événements marquants étant l’iPad de référence de neuvième génération.

Apple a plusieurs nouveaux produits en magasin pour la sortie cet automne, allant de l’iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPod de troisième génération, un iPad mini mis à jour, un nouvel iPad de base et bien sûr, les très attendus redessinés 14 et 16- pouces MacBook Pro.

L’automne dernier, Apple a publié une gamme de produits similaire et, en raison de la crise sanitaire mondiale, tous les événements de l’entreprise depuis ont été numériques plutôt qu’en personne. La forme numérique des événements a permis à Apple de planifier plus soigneusement les sorties de ses produits, étant donné que les événements en personne sont plus coûteux et plus difficiles à planifier.

Le premier événement d’automne d’Apple en 2020 a eu lieu le 15 septembre, où Apple a annoncé l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series SE, le iPad‌ de huitième génération et l’iPad Air redessiné. Les rumeurs à l’époque étaient contradictoires quant à savoir si les iPhones phares, qui sont historiquement sortis en septembre, seraient annoncés lors de l’événement.

Apple a plutôt décidé de consacrer tout son événement de septembre à l’Apple Watch, à son impact sur la santé des utilisateurs et à l’iPad‌. La série iPhone 12, aux côtés du HomePod mini, a été annoncée lors du deuxième événement de la société moins d’un mois plus tard, le 13 octobre. Moins d’un mois après cet événement, Apple a organisé son événement Apple axé sur le silicium le 10 novembre.

Le scénario que DigiTimes rapporte, où Apple organisera plusieurs événements en un seul mois n’est pas tout à fait impossible, mais peut être peu probable. En répartissant plusieurs événements sur plusieurs mois, Apple est mieux équipé pour garantir que chaque nouvel appareil est mis en évidence de manière approfondie et adéquate.

Alternativement, Apple peut prendre en considération la saison de la rentrée, où la majorité des étudiants retourneront à l’apprentissage numérique ou en personne en septembre. Certains produits à venir, tels que le iPad‌ de base, le ‌iPad mini‌ mis à jour et les MacBook Pro redessinés, peuvent être populaires auprès des étudiants, et Apple peut souhaiter cibler certains de ses nouveaux produits pour les étudiants qui retournent à l’école.

De plus, le rapport d’aujourd’hui de DigiTimes correspond à un rapport précédent de la publication, indiquant que les MacBook Pro redessinés de 14 et 16 pouces seraient publiés en septembre. Les ordinateurs portables sont entrés récemment dans la production de masse.

Bien qu’il n’indique pas explicitement le calendrier des événements d’Apple cet automne, Mark Gurman de Bloomberg a signalé qu’Apple ne publiera pas tous ses nouveaux produits en un seul événement, mais les divisera plutôt en plusieurs événements en ligne.