Digitimes : les AirPods 3 devraient être lancés aux côtés de l’iPhone 13 en septembre

Le successeur tant attendu des écouteurs AirPods populaires d’Apple a fait l’objet de rumeurs et de fuites sous de nombreuses formes à ce stade, mais les clients attendent toujours qu’ils soient réellement publiés. Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement de Digitimes indique que la production augmente et que les nouveaux écouteurs devraient arriver parallèlement au lancement de l’iPhone 13 à l’automne.

Bien que l’année dernière, la série iPhone 12 n’ait été dévoilée qu’en octobre en raison de retards pandémiques, l’attente générale est que cette année, Apple revienne à son calendrier habituel de septembre pour l’annonce de l’iPhone 13.

Digitimes indique que les livraisons de cartes de circuits imprimés flexibles ont démarré pour les modèles AirPods de nouvelle génération, des sources affirmant que les nouveaux AirPods ont de “bonnes chances” de faire leurs débuts lors de l’événement Apple de septembre, aux côtés des nouveaux iPhones.

Les AirPods 3 partageront des éléments de conception avec leurs frères et sœurs AirPods Pro, avec des tiges plus courtes. Ils devraient inclure la prise en charge de la fonction Spatial Audio d’Apple, disponible lorsque vous regardez des émissions de télévision et des films et (à l’arrivée d’iOS 15) de la musique Dolby Atmos également. Le prix devrait être à peu près le même que celui des AirPod actuels, dans la fourchette de 150 $.

La gamme iPhone 13 sera disponible dans les mêmes quatre tailles d’écran que l’iPhone 12 avec des conceptions de châssis similaires. Cependant, la taille de l’encoche Face ID sera réduite et le module de caméra arrière sera agrandi pour prendre en charge de nouveaux objectifs de meilleure qualité. On pense que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max présentent pour la première fois des écrans à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, et peut-être une fonction d’écran de verrouillage toujours activée.

Comme indiqué précédemment par Bloomberg, une mise à jour de la gamme AirPods Pro n’est pas attendue avant l’année prochaine.

