Digitimes : les MacBook Pro mini-LED 14 pouces et 16 pouces devraient être lancés à la fin du troisième trimestre

Digitimes a annoncé aujourd’hui qu’Apple faisait appel à des fournisseurs prêts pour la rampe de production de la gamme très attendue de MacBook Pro 2021. Le rapport indique que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient actuellement être lancés à la fin du troisième trimestre 2021, ce qui signifie probablement septembre.

Les ordinateurs portables comporteront des panneaux mini-LED, similaires à la technologie d’écran de l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. Alors que les panneaux LCD traditionnels utilisent un seul grand rétro-éclairage, les écrans mini-LED comportent des milliers de zones de gradation indépendantes permettant une luminosité de pointe extrêmement élevée tout en offrant des niveaux de contraste similaires aux écrans OLED.

Les prochaines machines MacBook Pro d’Apple devraient être nouvelles à presque tous les égards. Les ordinateurs seront équipés de la prochaine génération de puces Apple Silicon d’Apple. Le M1 a excellé en termes de performances grand public et la prochaine puce (familièrement appelée « M1X ») visera également à dominer le marché des charges de travail des prosommateurs/professionnels.

Bloomberg a précédemment annoncé que la puce MacBook Pro comportera une conception de processeur à dix cœurs et jusqu’à 32 cœurs de processeur graphique. Les ordinateurs portables seront configurables avec jusqu’à 64 Go de RAM. D’autres restrictions concernant l’architecture M1, telles que la prise en charge d’un seul écran externe et d’un maximum de deux ports Thunderbolt 3, devraient également être levées.

Nous nous attendons également à voir un nouveau design industriel, avec le châssis de l’ordinateur portable partageant les éléments de conception des récents designs iPad, iPhone et iMac d’Apple avec des côtés plus plats. Les ordinateurs portables devraient également inclure des ports E/S dédiés pour HDMI et un lecteur de carte SD, ainsi que voir le retour d’un connecteur d’alimentation MagSafe.

