DigiTimes: l’iPhone 13 sera doté de la stabilisation de la caméra par changement de capteur

Un rapport partagé par DigiTimes s’attend à ce que les iPhones dépassent les combinés Android dans la demande de moteurs à bobine vocale (VCM) à partir de juillet. Cette partie est généralement utilisée comme fonction de mise au point de l’appareil photo et devrait figurer sur tous les modèles d’iPhone 13.

Les fabricants de VCM livrent principalement des livraisons pour les téléphones Android au premier semestre de l’année, mais ces livraisons devraient être dépassées par celles des iPhones au second semestre, étant donné que tous les nouveaux iPhones seront dotés du capteur OIS (stabilisation optique de l’image). ), ont déclaré les sources, ajoutant que les fabricants avaient été invités à augmenter la capacité de 30 à 40% pour répondre à la forte demande d’iPhones.

Pour l’instant, seul l’iPhone 12 Pro Max adopte la technologie OIS à déplacement de capteur. Son principal avantage est un capteur d’image beaucoup plus léger, qui permet une stabilisation précise. Contrairement aux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max qui présentaient les mêmes appareils photo, Apple différencie ses appareils photo Pro sur la ligne iPhone 12.

Les sources de DigiTimes pensent que tous les modèles d’iPhone 13 adopteront cette technologie, car «la demande de VCM pour prendre en charge la fonction augmentera de 3 à 4 fois après que tous les nouveaux iPhones auront intégré cette capacité», ont déclaré les sources.

Actuellement, des rumeurs sur le prochain iPhone 13 disent que le modèle aura une encoche plus petite et un écran toujours allumé à 120 Hz. On ne sait pas encore ce qui attend le processeur A15 Bionic, mais un rapport de TrendForce indique que la puce sera construite sur un processus 5 nm similaire au processeur A14 Bionic. Le changement sera qu’Apple utilise une nouvelle technologie 5 nm + pour améliorer les performances.

Le prochain iPhone 13 pourrait recevoir une option de stockage de 1 To, une batterie plus grande et plus de couleurs. N’oubliez pas de consulter notre guide complet ici pour plus de détails sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPhone 13, que nous mettons continuellement à jour avec les dernières rumeurs.

