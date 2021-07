DigiTimes : l’iPhone 13 sera doté du nouveau standard Wi-Fi 6E

À l’approche du lancement de l’iPhone 13, nous sommes en mesure d’en apprendre encore plus sur les prochains appareils d’Apple. Un rapport de DigiTimes indique que la société introduira la norme Wi-Fi 6E dans cette génération.

Les fonderies de circuits intégrés GaAs Win Semiconductors et Advanced Wireless Semiconductor Company (AWSC) et le fournisseur de galettes d’épiderme GaAs Visual Photonics Epitaxy Company (VPEC) sont tous prêts à enregistrer des gains de revenus importants au second semestre 2021, soutenus par la demande pour les prochains iPhones et Applications liées au Wi-Fi 6E, selon des sources de l’industrie.

La nouvelle norme Wi-Fi 6E est en fait identique au Wi-Fi 6, disponible depuis l’iPhone 11. Ici, « E » signifie « Extended », ce qui signifie que le Wi-Fi 6 est étendu aux 6 GHz. bande.

Selon un article de blog de TP-Link, « 6 GHz est la nouvelle bande de fréquences allant de 5,925 GHz à 7,125 GHz, permettant jusqu’à 1 200 MHz de spectre supplémentaire. (…) L’accès à la fréquence 6 GHz apporte plus de bande passante, des vitesses plus rapides et une latence plus faible, ouvrant des ressources pour de futures innovations telles que l’AR/VR, le streaming 8K, etc.

DigiTimes indique que Qualcomm, Broadcom et MediaTek commercialisent la production de puces de base Wi-Fi 6E, qui doivent être associées à des modules frontaux RF. L’histoire corrobore également ce que le leaker DylanDkt a posté cette semaine selon lequel seuls les modèles Pro seront équipés du scanner LiDAR :

Alors que les nouveaux iPhones continueront d’adopter des capteurs d’identification faciale 3D pour les modèles généraux et des scanners ToF LiDAR pour la série Pro, les trois acteurs GaAS verront également leurs revenus du troisième trimestre encore renforcés par la demande de puces VCSEL pour les solutions de détection, ont indiqué les sources.

En dehors de cela, l’iPhone 13 devrait comporter quatre nouveaux modèles avec une encoche plus petite, la puce A15 et de nouveaux capteurs d’appareil photo. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme iPhone 13 et ses fonctionnalités, consultez notre guide ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :