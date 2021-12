DigiTimes sauvegarde le nouvel iMac Pro 27 pouces avec un écran miniLED

DigiTimes est une autre source soutenant l’affirmation selon laquelle le prochain iMac Pro comportera un écran de 27 pouces avec la technologie miniLED. Ceci est un aperçu payant d’un rapport à venir.

La semaine dernière, Ross Young de DSCC a annoncé qu’Apple devrait lancer un iMac Pro 27 pouces avec écran miniLED et technologie ProMotion au printemps 2022 – la même période où la société devrait enfin publier la fonction de contrôle universel.

Maintenant, il a partagé sur son Twitter un extrait de l’histoire du paywall de DigiTime avec les mêmes détails :

Les fournisseurs ont lancé leurs expéditions en petit volume pour la série iMac 27 pouces qui viendra avec un mini écran LED, selon des sources de l’industrie.

DSCC n’est pas la première entreprise à deviner la taille ou la technologie disponible sur cet écran supposé de l’iMac Pro. Cependant, c’est presque une confirmation, car ses analystes ont généralement des informations privilégiées sur les fabricants d’écrans.

Il y a quelques semaines, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple était en train de préparer pour 2022 le lancement d’un « iMac haut de gamme remanié avec Apple Silicon ». Auparavant, Gurman avait signalé que la société avait dû reporter cet iMac car elle devait se concentrer sur la sortie de l’iMac M1 24 pouces.

Pour l’instant, le leaker Dylandkt était celui qui donnait beaucoup d’informations sur ce prochain iMac Pro. Dylan pense que ce nouveau Mac aura une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre les puces M1 Pro et M1 Max.

Le leaker a également déclaré qu’il y a « peut être une configuration supplémentaire, mais pour le moment, je ne peux pas le dire avec certitude. » Cet iMac Pro serait également doté d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de ports USB-C. Tout comme l’iMac 24 pouces, celui-ci devrait comporter Ethernet sur la norme de brique de charge. Dylan a également déclaré que Face ID avait été testé pour ce Mac, bien que cela ne soit pas confirmé.

Que pensez-vous des rumeurs jusqu’à présent? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

