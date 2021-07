Digne de frénésie ! Web-série indienne publiée en 2021 sur des plateformes OTT à ne pas manquer

Meilleures émissions Web à diffuser en 2021

Alors que le verrouillage induit par la pandémie a fait fermer les volets des cinémas, les plates-formes OTT ont fleuri comme jamais auparavant. La base d’abonnés a augmenté et de plus en plus d’émissions et de films se sont dirigés vers les smartphones et les cinémas à domicile. Au cours du premier semestre de l’année, le contenu le plus intéressant a été diffusé à l’écran dans divers genres, des artistes familiaux de tranche de la vie aux drames politiques et aux thrillers de premier plan.

Le support numérique a retenu notre attention en ces temps sombres et incertains. Voici une liste des meilleures émissions diffusées sur OTT qui ont fait beaucoup de bruit et ont été à la hauteur.

L’homme de famille 2 :

L’une des suites les plus attendues qui est sortie après beaucoup de retard et a vécu tout son battage médiatique. Alors que l’histoire voyageait du nord au sud de l’Inde, la suite allant du scénario à la performance et à la partition de fond, même les punchlines valaient la peine d’attendre. Manoj Bajpayee en tant qu’infiltré Srikant Tiwari était aussi polyvalent et stoïque que prévu de ses performances. Samantha Akkineni en tant qu’ennemi juré de Shrikant a livré une performance hors du commun.

Aspirants

Aucune plate-forme n’a exploré les luttes de la jeunesse comme TVF. De Pitchers qui racontait l’histoire de quatre amis essayant de créer une start-up, à l’usine de Kota, la ville légendaire qui a produit des ingénieurs et des médecins et les récents Aspirants. Souvent la véritable épreuve du succès, le revers des projecteurs n’est pas relayé au public du grand écran. Mais le récit élaboré et joué par Naveen Kasturia a fait vibrer la corde sensible du public, en particulier avec des milliers de dollars d’UPSC ou d’autres aspirants à un emploi compétitif.

Grahan

Grahan est un spectacle unique en son genre. Avoir des personnages mémorables dans un scénario captivant vous permet de rester engagé jusqu’à la fin. Le spectacle basé sur le livre populaire « Chaurasi » de Satya Vyas traverse deux histoires séparées par trois décennies. Le spectacle capture sans effort le drame intense d’une enquête et le charme d’antan.

Gullak 2

Gulllak 2 est le plus réconfortant, une tranche de vie que vous pouvez trouver pour illuminer votre journée terne. L’histoire d’une famille de classe moyenne dans une ville du nord de l’Inde explore les tiffs ordinaires dans n’importe quel ménage indien ordinaire. La série est destinée à rendre tous les enfants des années 90 nostalgiques de leur enfance. La narration réaliste apportera un large sourire dans un cas et les larmes aux yeux dans l’autre. La chimie de Geetanjali Kulkarni, Harsh Mayar, Vaibhav raj Gupta, Jameel Khan est si simple qu’ensemble, ils semblent vivre dans une famille très unie.

Bombay Bégumes

Centré autour de cinq femmes urbaines, Bombay Begum relaie les luttes des femmes au-delà de leur foyer dans la vie de l’entreprise ou dans leurs carrières respectives. Tous les personnages sont uniques à leur manière, sont ambitieux et essaient de lutter contre le patriarcat et la façon dont leurs mondes se croisent. L’émission qui a marqué le retour de Pooja Bhatt a reçu sa juste part de critiques et d’éloges.

