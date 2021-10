Digne de tuer le successeur de la flèche

Capture d’écran : Jeux vidéo

« Tu es une petite souris avec une épée ! Et vous détestez vraiment les cristaux ! C’est comme ça que je lancerais Beast Breaker si j’étais dans un bar bruyant et qu’un mystérieux étranger me demandait une recommandation de jeu. Cela ne m’est pas encore arrivé, mais peut-être le sera-t-il un jour.

Beast Breaker, le RPG de flipper au tour par tour récemment sorti du développeur indépendant Vodeo Games, fouette absolument. Je vous ai déjà donné mon argumentaire fort, mais cela sous-estime vraiment pourquoi je pense que ce jeu est si bon.

Vous incarnez Skipper, une petite souris utilisant les armes anciennes et récemment forgées de leur grand-mère pour vaincre d’énormes monstres en cristal. Et quand je dis massif, je veux dire massif. Ces choses sont des centaines de fois votre taille. Pour les vaincre, vous devez percer leurs écailles et atteindre leurs noyaux vulnérables avant qu’ils ne saccagent et détruisent la colonie que vous défendez. Cela se fait via un système de combat au tour par tour de flipper qui a également, pour être un peu réducteur, une incroyable énergie Slay the Spire.

Vos capacités sont composées de trois choses. Le nombre de pas qu’ils vous déplacent, leur coût et l’effet qu’ils ont lorsque vous rebondissez sur quelque chose. La capacité de base de l’épée, par exemple, vous envoie un certain nombre de pas en avant, coûte une action et inflige un dégât à chaque fois que vous rebondissez sur une échelle ou un noyau. Chaque arme a quatre capacités, toutes avec ces mêmes trois traits.

Le combat consiste à se mettre dans la bonne position en rebondissant intelligemment sur des échelles, tout en gérant vos ressources pour mettre en place d’énormes combos. Ce rythme et la clarté des ressources sont ce qui vaut au jeu ses comparaisons Slay the Spire.

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Jeux vidéo

Il existe quatre types d’armes, qui se jouent très différemment les uns des autres. L’épée est conçue pour rebondir sur tout ce que vous voyez, en parcourant le champ de bataille de cristal avec rapidité et grâce. L’arc est une brûlure plus lente et plus progressive, ébranlant l’armure avant de mettre en place d’énormes rafales. Et le marteau est tout au sujet de grandes balançoires et de création d’élan. Et une paire de dagues de lancer, que je n’ai pas encore vues dans le jeu.

Chacun de ces types d’armes contient un tas de variantes, chacune avec ses propres capacités et ressources spéciales à gérer. Cela fait beaucoup de façons différentes de briser les bêtes.

Pour donner un exemple, l’utilisation du Wrecking Bow nécessite une tonne de gestion. Vous disposez de trois ressources principales lorsque vous utilisez un arc : votre santé, votre charge et vos munitions. La santé vous maintient en vie et les capacités coûtent des frais et/ou des munitions. Tirer avec votre arc vous laisse immobile et coûte des munitions, c’est là que le roulement d’esquive entre en jeu. Rouler coûte 10 charges, vous déplace d’un nombre de pas égal à votre charge totale et vous donne 3 munitions. Ces munitions peuvent ensuite être utilisées pour tirer les trois types de tir de l’arc. La première est une charge de détonation qui coûte deux munitions et, en cas d’impact, a 30% de chances d’exploser et de faire 1 dégât dans une petite zone. Le second est un tir d’amorçage qui coûte 10 charges et deux munitions, et laisse les écailles instables. Lorsqu’une écaille instable est touchée, elle explose, infligeant ensuite 2 dégâts à toutes les écailles ou noyaux qui l’entourent. Le troisième est un tir plus standard qui inflige deux dégâts à l’impact et, s’il touche le noyau principal, peut retarder le Rampage d’un monstre.

Vos munitions restantes sont directement converties en charge de votre prochain tour, il est donc essentiel de laisser des flèches dans votre carquois pour mettre en place de gros combos. Cela signifie qu’un combat peut commencer par rouler en position pour générer des munitions, terminer votre tour plus tôt pour obtenir suffisamment de charge, rouler deux fois pour stocker des munitions et se mettre en position, puis déclencher des boulons d’amorçage avec le reste de votre charge pour la configuration suivante la détonation du tour. Cet arc se joue complètement différemment de tout autre arc du jeu. Cela est vrai pour pratiquement toutes les armes que vous rencontrerez au cours de vos aventures.

Cette profondeur et cette diversité de jeu sont aggravées par votre capacité à combiner différentes parties d’armes. Les armes peuvent être divisées en leurs deux capacités supérieures et inférieures, et mélangées avec d’autres armes du même type. Ainsi, vous pourriez avoir les charges d’amorçage instables de l’arc explosif et la balance qui rebondit sur le tir primaire du [enter bow name here]. Les différentes stratégies que vous êtes encouragé à poursuivre avec ces combos peuvent être déconcertantes à comprendre, mais une fois qu’elles cliquent, ça fait du bien.

Toute cette profondeur est rendue possible et accessible par le choix du jeu de faire apparaître toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin dès le départ. Vous connaissez vos capacités, vous savez où l’ennemi va attaquer et vous savez comment vos ressources seront converties d’un tour à l’autre. Cela élimine les conjectures du combat au tour par tour du jeu et vous permet de réaliser des trucs vraiment impressionnants.

Cela, associé à l’histoire du jeu sur la communauté et la famille trouvée, fait de Beast Breaker un exemple incroyable de ce que Vodeo Games prétend être, des jeux confortables et croustillants. Beast Breaker parvient à être stimulant et encourageant. Il ne vous demande jamais de faire des mouvements de précision ou de prendre des décisions rapides. Cela vous encourage à prendre votre temps, à vous détendre et à jouer à un jeu de flipper très lent. Et quand vous échouez, il ne vous en veut pas. Cela vous encourage simplement à réessayer.

C’est le genre de jeu auquel vous passerez beaucoup trop de nuits à rester éveillé pour jouer au lit, au chaud et satisfait.