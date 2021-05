Dijon FCO remporte la victoire après avoir battu l’AS Saint Etienne 0-1

23/05/2021 à 23:06 CEST

le Saint Etienne et le Dijon Ils ont terminé leur participation en Ligue 1 avec un score de 0-1 et une victoire pour l’équipe du Dijonais. le AS Saint Etienne Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Lille OSC. Concernant l’équipe visiteuse, le Dijon FCO il a été battu 0-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le FC Nantes et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Après le match tenu ce dimanche, l’équipe locale est restée à la onzième place, tandis que le Dijon FCO Il est vingtième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Dijon FCO, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Aboubakar kamara dans la minute 39. Avec ce résultat la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Le technicien de la Saint Etienne, Claude Puel, a donné accès au champ à Yanis Lhery, Aimen moueffek, Maxence Rivera, Mathys Saban Oui Zaydou Youssouf remplacer Arnaud Nordin, Lucas Gourna Douath, Denis Bouanga, Wahbi khazri Oui Neyou Yvan, tandis que du côté du Dijon, David Linares remplacé Erwan Belhadji, Ahmad Ngouyamsa Oui Charles Elyan Costes pour Wilitty Younoussa, Fouad Chafik Oui Bersant Celina.

L’arbitre a montré un carton jaune à Saint Etienne (Lucas Gourna Douath), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

le Saint Etienne occupait la onzième place du tableau de qualification avec 46 points après la dispute de ce duel de la dernière journée de Ligue 1, tandis que le Dijon il a été placé en vingtième position avec 21 points, occupant une place de descente en Deuxième Division.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Etienne Green, Gabriel Silva, Sadio Sow, Thimothee Kolodzieczak, Mahdi Camara, Neyou Yvan (Zaydou Youssouf, min 79), Adil Aouchiche, Lucas Gourna Douath (Aimen Moueffek, min 61), Denis Bouanga (Maxence Rivera, min 71) )), Wahbi Khazri (Mathys Saban, min 78) et Arnaud Nordin (Yanis Lhery, min 61)Dijon FCO:Saturnin Allagbe, Fouad Chafik (Ahmad Ngouyamsa, min.78), Bruno Ecuele, Senou Coulibaly, Arthur Zagre, Wilitty Younoussa (Erwan Belhadji, min.61), Jordan Marie, Bersant Celina (Charles Elyan Costes, min.89), Aboubakar Kamara, Moussa Konate et Jacques SiweStade:Stade Geoffroy GuichardButs:Aboubakar Kamara (0-1, min. 39)