Dilemme d’avoir 2 cartes PAN? Voici des remèdes pour le résoudre

Selon la situation, si vous possédez plus d’un numéro de compte permanent (PAN), que vous les ayez acquis intentionnellement ou accidentellement, vous êtes pris dans un véritable dilemme. Vous pourriez être pénalisé et même criminalisé dans certains cas.

Mais ne paniquez pas. Voici les remèdes pour résoudre le dilemme susmentionné d’avoir 2 numéros PAN. Mais avant cela, rappelons les différentes dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.

L’article 139 A

L’article 139 A de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 porte sur les critères d’admissibilité pour demander le PAN, quand un particulier doit le citer et ainsi de suite. Selon la section ci-dessus, une personne ne peut posséder qu’un seul PAN. Conformément à la septième disposition de l’article 139 A susmentionné, «Aucune personne à qui un numéro de compte permanent a déjà été attribué en vertu de la nouvelle série ne peut demander, obtenir ou posséder un autre numéro de compte permanent.»

Chapitre 272 B

Conformément à cette section, l’agent de l’impôt sur le revenu peut imposer une pénalité de 10 000 roupies à l’intéressé s’il possède plus d’un PAN. Lors d’un examen approfondi de cette section,

# La pénalité imposée est discrétionnaire – S’il s’avère qu’une personne possède 2 cartes PAN, cela dépend de l’agent des impôts sur le revenu pour décider s’il faut ou non imposer une amende. Le critère de prise de décision est de connaître l’intention réelle d’une personne possédant deux cartes PAN.

# Cette section précise en outre que le défaillant (qui a 2 PAN) doit avoir la possibilité d’être entendu. La raison en est qu’il a pu commettre la faute involontairement à la hâte ou pour éviter des tracas ou pour une autre cause inévitable.

Par exemple, un NRI vient en Inde et demande un PAN. Pressé d’honorer ses engagements à l’étranger, il déménage à nouveau hors du pays et lorsqu’il revient au bureau de l’impôt sur le revenu après 5 ans, il présente une nouvelle demande de PAN.

Un autre exemple est le suivant – une personne a reçu le PAN il y a 10 ans. Maintenant, il a déménagé à une nouvelle adresse mais sa carte PAN affiche l’ancienne adresse. Dans un tel cas, les formalités de changement d’adresse peuvent être très complexes et pour éviter les tracas, il peut demander un nouveau PAN et doit avoir 2 PAN maintenant. Ici, l’intention d’un individu n’est pas erronée, mais il a commis une faute pour éviter une erreur.

Cependant, il peut y avoir des cas où une personne a demandé frauduleusement un deuxième PAN. Par exemple, un individu peut avoir fait une demande de PAN intentionnellement pour obtenir un prêt alors qu’il a perdu sa crédibilité. Dans un tel cas, il peut devenir le contrevenant avec une peine de 10 000 roupies.

Comment demander la remise d’une carte PAN lorsqu’un individu possède 2 cartes PAN?

Il existe une procédure prescrite pour soumettre une carte PAN sur 2 cartes PAN au service des impôts sur le revenu, comme indiqué dans la loi de 1961. Cependant, à l’ère des technologies de l’information et de la communication, il existe 2 façons de demander le rachat de la carte – Méthode en ligne et méthode hors ligne.

Méthode en ligne

La méthode de soumission d’une carte PAN au service des impôts sur le revenu est similaire à la procédure suivie pour la correction et la restitution de la carte PAN.

Étape 1: Visitez le site Web de NSDL b en cliquant sur l’URL susmentionnée

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

Étape 2: Cliquez sur l’option de correction PAN de l’application en ligne et remplissez les informations personnelles. Soumettez le formulaire.

Étape 3: Après avoir soumis le formulaire, vous serez redirigé vers une nouvelle page. Et un nouveau numéro de jeton doit être créé et montré au demandeur avant de remplir le formulaire. Le numéro de jeton susmentionné sera également envoyé sur votre identifiant de messagerie que vous avez entré dans la première étape

Étape 4: En haut de la page, cliquez sur l’option «Soumettre les images numérisées via e-Sign».

Sous cette option, mentionnez le numéro PAN que vous souhaitez conserver (pas celui que vous souhaitez abandonner).

Remplissez les informations personnelles dans la partie gauche et cliquez sur Suivant. Les champs marqués d’un * sont obligatoires à remplir.

Remarque: ne cochez jamais la case correspondante dans la marge gauche du champ donné. La raison en est que cette option est pour la «correction des détails»

Étape 5: En bas de la page suivante, mentionnez les PAN supplémentaires qui vous ont été attribués accidentellement (entrez le numéro de PAN que vous souhaitez abandonner) et cliquez sur suivant.

Après soumission, vous obtiendrez un aperçu de votre formulaire de candidature. Vérifiez les détails dans le formulaire d’aperçu, modifiez le formulaire.

Étape 6: paiement

Les frais sont de 110 Rs pour une adresse de communication en Inde et de 1020 Rs pour un paiement en dehors de l’Inde.

Mode de paiement: Le paiement peut être effectué soit par

# Demand Draft (en faveur de «NSDL-PAN) payable à Mumbai. N’oubliez pas d’inscrire le nom du demandeur et le numéro d’accusé de réception au verso du projet de demande.

# Carte de crédit ou de débit

# Services bancaires sur Internet

Étape 7: Remerciements

Après avoir effectué le paiement, un accusé de réception téléchargeable sera affiché à l’écran. Prenez l’impression et envoyez l’accusé de réception à NSDL e-Gov.

Le demandeur individuel qui souhaite demander la remise doit apposer 2 photographies dans l’espace fourni dans l’accusé de réception et le signer en croix de manière à ce qu’une partie de la signature soit sur la photo et une partie sur l’accusé de réception.

Remarque: si la personne qui fait la demande n’est pas la personne, l’accusé de réception doit être signé par

Karta dans le cas de HUF, partenaire en cas de société de partenariat / directeur de LLP en cas de société, fiduciaire en cas de fiducie et signataire autorisé dans les autres catégories).

Étape 8: Soumission

Superscrire l’enveloppe avec «Demande d’annulation PAN» ainsi que le numéro d’accusé de réception.

Étape 9 (Dernière étape) Les articles suivants doivent être soumis à l’adresse postale mentionnée ci-dessous

L’accusé de réception dûment signé, apposé avec des photographies avec le projet de demande, le cas échéant, Preuve de PAN existant, Preuve d’identité, Preuve d’adresse, Preuve de la date de naissance

Doit être envoyé à l’adresse suivante:

National Securities Depository Limited (NSDL) e-Gov at ‘Income Tax PAN Services Unit, NSDL e-Governance Infrastructure Limited, 5th Floor, Mantri Sterling, Plot No.341, Survey No.997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk , Pune – 411 016.

Méthode hors ligne

Pour la restitution de la carte PAN supplémentaire hors ligne, vous devez présenter le formulaire de correction PAN au centre de collecte le plus proche de NSDL et également déposer une lettre auprès de l’agent d’évaluation juridictionnel concerné tout en énumérant les détails du PAN en double et en demandant l’annulation de celui-ci.

Dans certains cas, l’agent évaluateur peut exiger un affidavit qui mentionne le PAN actuel et déclare qu’une personne ne possède aucun PAN autre que celui qui est actuellement utilisé et la carte PAN qui a été remise.

La colonne 11 de ce formulaire vous demandera de mentionner le PAN que vous désirez remettre. Une copie Xerox du PAN susmentionné doit également être soumise avec la demande.

Précautions / À emporter

1. Lors d’une demande en ligne, l’accusé de réception dûment signé ainsi que les documents essentiels doivent parvenir au bureau de la NSDL dans les 15 jours suivant la soumission du formulaire en ligne dans ledit délai.

2. Il est à noter que le formulaire de correction PAN est utilisé comme un multi-tâches, c’est-à-dire faire des corrections dans PAN, rééditer PAN sans correction et rendre PAN supplémentaire, donc soyez prudent en remplissant le formulaire.

3. Il est probable que les agents de l’impôt sur le revenu entreprennent une enquête. Alors, soyez prêt.

4. Le simple fait de remplir le formulaire en ligne ne garantit pas que votre PAN supplémentaire sera annulé. Vous devrez peut-être rendre visite à l’officier évaluateur concerné pour le convaincre que votre PAN supplémentaire a été accidentellement acquis.

5. Il faut être prêt à répondre aux questions des agents de l’impôt sur le revenu. De même, vous devrez peut-être convaincre les fonctionnaires chargés de l’évaluation si cela est nécessaire.

(Par Amit Gupta, MD, SAG Infotech)

