Dilemme post-Noël : que faire des cadeaux dont je ne veux pas ?

Si vous ou les membres de votre famille avez du mal à gérer les cadeaux de Noël qui vous ont été offerts (avec les meilleures intentions du monde, bien sûr) par des amis et des proches – et ce sont des cadeaux dont vous ne voulez pas, dont vous n’avez pas besoin ou dont vous ne vous souciez pas vraiment – eh bien, ne lutte plus.

Il existe des moyens pratiques de les gérer ou de les décharger sans blesser personne (et tout en faisant ce qui est le mieux pour vous).

Carey Reilly, une experte du mode de vie et de la vente au détail, est apparue sur « Fox & Friends Weekend » le dimanche matin 26 décembre 2021, pour partager quelques conseils clés.

« Parfois, nous recevons beaucoup de cadeaux que nous n’aimons pas nécessairement », a-t-elle déclaré.

Une gamme de jolis cadeaux de Noël est présentée ici. Que faites-vous lorsque vous recevez quelque chose dont vous ne voulez vraiment pas, dont vous n’avez pas besoin ou dont vous ne vous souciez pas (à vrai dire) ? L’expert en mode de vie Carey Reilly a partagé des conseils sur la façon de résoudre l’énigme. (Unsplash)

Mais nous devons comprendre qu’il existe de meilleures façons de résoudre le problème que de supposer que nous ne pouvons rien y faire.

Premièrement : Sachez que de l’aide est disponible

Cette astuce pour obtenir de l’aide s’applique en particulier aux cadeaux technologiques que vous ou les membres de votre famille avez peut-être reçus, mais que vous trouvez ennuyeux à configurer ou à comprendre.

« Souvent, vous pouvez obtenir un objet technologique – que ce soit une tablette ou un ordinateur portable – et vous vous dites : Je ne sais pas comment faire fonctionner cette chose, alors je vais simplement la jeter dans le placard. Eh bien. , non. »

Que se passe-t-il si vous ou un membre de votre famille avez reçu un cadeau technologique très attentionné mais avez du mal à le configurer ou à comprendre comment l’utiliser ? L’aide existe et n’est qu’à un coup de téléphone, déclare Carey Reilly, experte en mode de vie.

Elle a noté qu’une hotline technique existe pour aider les gens à résoudre des problèmes persistants.

« Vous pouvez appeler le 855-355-TECH », a-t-elle déclaré, et les gens là-bas vous aideront à configurer de nouveaux éléments technologiques, y compris les téléphones portables.

Deuxièmement : envisagez de redonner un cadeau

« Auparavant, les cadeaux avaient une mauvaise stigmatisation, et ce n’est plus le cas – ou les cadeaux d’occasion. C’est en fait très apprécié », a déclaré Reilly dimanche matin.

« Regifter, c’est bien. Et il y a beaucoup de magasins d’occasion en ligne – nous assistons vraiment à un regain de popularité » dans cette option, a-t-elle déclaré.

Elle a mentionné plusieurs options, dont MPB.com, qui propose une plate-forme en ligne pour vendre des cadeaux non désirés.

Reilly a déclaré que le groupe inspecte tous les articles et inclut une garantie.

Troisièmement : Renvoyez l’article pour un crédit en magasin si possible

En termes de retour de quelque chose, « c’est exactement à ce moment-là que vous voulez connaître la politique de retour du détaillant », a déclaré Reilly, notant que les magasins offrent « beaucoup de clémence » juste après Noël.

Pouvez-vous retourner un article ? Sur ‘Renard & Friends Weekend », Carey Reilly a noté qu’une fenêtre d’un mois existe sur Amazon pour retourner la plupart des articles que vous avez peut-être reçus mais que vous ne voulez pas.

« Vérifiez auprès du détaillant [about] leur fenêtre de politique de retour. »

Avec Amazon par exemple, « vous pouvez aller jusqu’au 31 janvier et retourner [most] articles », a-t-elle déclaré.

