Diligence raisonnable : Zee dans les dernières étapes du processus d’achèvement

« Le processus de diligence raisonnable, qui a été réparti dans toutes les villes, serait achevé avant la date limite. Il s’agissait d’un processus important et fastidieux lancé en septembre, étant donné que les deux sociétés sont présentes dans tout le pays et sont maintenant sur le point de fermer », a déclaré une source proche du développement.

Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) est en train de terminer la vérification diligente de son projet de fusion avec Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale du japonais Sony Corp, alors que la date limite du 22 décembre approche. Les deux sociétés avaient entamé un processus de diligence raisonnable de 90 jours le 22 septembre, à la suite de l’annonce d’une fusion.

Une fois les évaluations en cours terminées, les entreprises signeront des accords et des approbations exécutoires et solliciteront l’approbation des actionnaires de ZEEL. Pour la fusion, les entreprises auraient également besoin d’autorisations réglementaires, notamment celles de la Commission indienne de la concurrence, de Sebi et du Tribunal national du droit des sociétés, entre autres.

En septembre, ZEEL et SPNI avaient signé une term-sheet sans engagement pour combiner les réseaux linéaires, les actifs numériques, les opérations de production et les bibliothèques de programmes des entreprises. SPNI, dans le cadre de l’accord, injecterait également 1,58 milliard de dollars dans l’entité fusionnée.

La société fusionnée sera une société cotée en bourse, Punit Goenka de ZEEL demeurant son directeur général et PDG pendant cinq ans. La fusion créera le plus grand acteur de divertissement multimédia du pays, avec des revenus autonomes combinés d’environ 2 milliards de dollars, avait déclaré Goenka plus tôt.

Cette décision intervient à un moment où Invesco, qui détient avec sa filiale OFI Global China Fund une participation de 17,88 % dans ZEEL, a saisi les tribunaux pour des problèmes de gouvernance d’entreprise dans l’entreprise.

