Dilip Ghosh soutient la demande du député du BJP John Barla de bifurcation du Bengale occidental, l’appelle “la faute de Mamata”

Dilip Ghosh, cependant, a maintenu que son organisation ne soutenait pas la division du Bengale et a déclaré que les vues de Barla étaient les siennes et que le BJP n’y était pas favorable.

Dans un revirement majeur et détournant la position du BJP, le président du parti du Bengale occidental, Dilip Ghosh, a eu tendance samedi à soutenir les revendications d’un État séparé dans le nord du Bengale et de l’ancien Junglemahal, frappé par les maoïstes.

Défendant la demande du député d’Alipurduar John Barla de bifurcation de l’État, Ghosh a déclaré que sa demande était légitime et a également allégué que depuis l’indépendance, les habitants du Bengale du Nord ont été négligés.

Le président de l’unité d’État du parti safran a cependant maintenu que son organisation ne soutenait pas la division du Bengale. Il a également affirmé que les opinions de Barla étaient les siennes et que le BJP n’y était pas favorable.

Qualifiant le chœur croissant d’un État au Bengale de “la faute de Mamata”, Ghosh, s’adressant samedi à des journalistes à Jalpaiguri, a déclaré: “Aujourd’hui, si les habitants de Junglemahal et du nord du Bengale veulent des États séparés, le ministre en chef Mamata Banerjee devra en assumer la responsabilité. Ils doivent expliquer pourquoi, même après 75 ans d’indépendance, il n’y a eu aucun développement dans le nord du Bengale. Pourquoi les gens doivent-ils sortir du Bengale pour un traitement médical, des études supérieures et un emploi ? Pourquoi n’y a-t-il pas assez d’hôpitaux, d’écoles, de collèges et d’usines ? La situation est la même à Junglemahal. Pourquoi les femmes doivent-elles vendre des feuilles de sal pour deux repas carrés par jour ? Pourquoi les gens de là-bas vont-ils au Jharkhand, à l’Odisha et au Gujarat pour travailler ? Maintenant, si les gens ont fait de telles demandes (États séparés à Jangalmahal et au nord du Bengale), alors ce n’est pas injuste. »

