Dilip Kumar ; un artiste polyvalent : de jouer au football à être un vendeur de sandwichs, des faits moins connus de l’acteur légendaire

Dilip Kumar est peut-être parti pour la demeure céleste, mais son étalon-or en matière d’acteur, sa quête de la perfection et sa polyvalence absolue continuent d’inspirer une génération d’acteurs pour la perfection, une livraison silencieuse de dialogues. Également connu sous le nom de Yusuf Saab, voici quelques-uns des faits les moins connus du célèbre acteur.

Sa voix, pas pour la caméra

Dilip Kumar avait une manière si douce et subtile de livrer les dialogues que même les microphones n’étaient pas en mesure de capter. Mais ce n’était pas adapté pour la caméra, il était en effet très doux dans la vraie vie. Il attribue à ses parents son attitude douce et discrète, car eux aussi étaient extrêmement doux.

Raj Kapoor a repéré une étoile

Raj Kumar et Yusuf Khan alias Dilip Kumar sont allés dans le même collège (Khalsa College) et étaient proches l’un de l’autre. C’est Raj Kumar qui essayait lui-même d’entrer dans le monde des paillettes. Yusuf a dit à Yusuf que cela pouvait être une star et en termes de stricte précision historique, Dilip Kumar est sa plus grande découverte.

Le foot avant le cinéma

Tout le monde ne connaît pas Dilip Kumar aspirait à devenir footballeur avant de commencer une carrière au cinéma. Son père voulait cependant qu’il se concentre sur les échecs. Mais Kumar est devenu le secrétaire de l’association de football de son école, mais le destin lui réservait d’autres projets.

Dilip Kumar, touche-à-tout

Dilip Kumar était un artiste polyvalent. Il a chanté une fois à l’écran “Lagi nahin chhote rama kahe jiya jai” pour Musafir. Sa trouvaille était très similaire à celle de Talat Mahmood, qui rejouait souvent dans ses films. Mais avant même de chanter et d’agir, il a été embauché comme scénariste par Devika Rani pour Bombay Talkies à Rs 1 250 par mois.

Mais d’abord, il a commencé par vendre des sandwichs à Pune. Il a économisé une somme princière de Rs 5 000 avant de rentrer chez lui.

Il avait même le don de réparer des objets dans sa maison, comme une étagère de réfrigérateur sur une étagère à chaussures. Une fois, il a même été trouvé en train de parcourir des cafards avec un pistolet pulvérisateur selon la meilleure moitié Saira Banu.

Dilip Kumar pouvait parler plusieurs langues de l’hindi, du pendjabi, de l’anglais, du bengali, du marathi, du gujrati au pashto, de l’ourdou et du persan. Il avait un sens aigu de la diction et a même donné des leçons à Mohammad Rafi pour cela.

Prendre en charge Filmfares comme un patron et d’autres récompenses

Dilip Kumar est le premier acteur à recevoir un Filmfare Awar en tant que meilleur acteur pour Daag. Il a remporté la dame noire huit fois et trois fois de suite pour Azaad, Devdas et Naya Daur. Sa dernière nomination à Filmfare remonte à 1992 pour Saudagar.

Non seulement les plus hautes récompenses civiles en Inde, Kumar a remporté le prix du Pakistan, Nishan-e-Imtiaz pendant les années 90 déchirées par la tension. Bien que critiqué, il a reçu le prix et seule l’Inde le reçoit.

Cela aurait pu être Chanakya

Dilip Kumar a été signé pour un projet BR Chopra où il a été encordé pour le rôle de Chanakya au milieu des années soixante-dix. Il a également présenté Dharmendra comme Chandragupta et Kabir Bedi comme Seleucus grec. Mais le film très médiatisé a ensuite été mis de côté.

Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 07 juillet. Il a été enveloppé dans des vêtements tricolores et incinéré avec les honneurs de l’État.

