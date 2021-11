Darren Barker pense que Dillian Whyte devra « se battre hors de sa peau » et Tyson Fury devra « passer une nuit de repos » pour devenir champion du monde des poids lourds.

Le « Bodysnatcher » devrait être appelé le challenger obligatoire WBC pour la ceinture de Fury lors de la convention WBC à Mexico cette semaine.

Dillian Whyte semble prêt à enfin décrocher son titre mondial des poids lourds

Après une guerre épique avec Deontay Wilder à Las Vegas, « The Gypsy King » est ressorti de la bataille comme le meilleur poids lourd de la planète.

Autrefois moqué pour son manque de puissance pour troubler les meilleurs au monde, Fury a depuis répondu en s’associant à SugarHill Steward du Kronk Gym à Detroit et a complètement changé sa tactique.

Cependant, le joueur de 33 ans a toujours conservé les compétences techniques qui l’ont vu surpasser Wladimir Klitschko en 2015 et, à 6 pieds 9 pouces et près de 280 livres, semble presque imbattable.

L’ancien champion des poids moyens de l’IBF, Barker, a rejoint la chaîne YouTube de boxe de talkSPORT et a admis que ce serait une tâche difficile pour Whyte, mais a souligné la victoire de choc de Kiko Martinez contre Kid Galahad comme source d’inspiration.

Mark Robinson Matchroom Boxe

Martinez a éteint les lumières de Galahad dans un énorme bouleversement

« Cela ne devient pas beaucoup plus difficile », a déclaré Barker à talkSPORT. «Il est l’un des meilleurs combattants livre pour livre au monde, Tyson Fury.

« Incroyable, il s’adapte juste à son adversaire, il peut changer de style. Vous ne savez tout simplement pas avec quel style vous allez monter sur le ring.

«Il peut se battre sur le pied arrière, il peut se battre sur le pied avant, il peut frapper des deux mains, il croit en sa présence physique et en sa puissance.

«Il domine vraiment sur le pied avant comme nous le voyons contre Wilder, il n’est qu’un cauchemar et sans doute l’homme le plus difficile à battre en boxe à la minute, à cause de ce que j’ai énuméré.

Fury a fait preuve de puissance, de cœur, de compétences et d’intelligence pour battre Wilder

« Il y a tellement de cordes à son arc et je pense qu’il sera très, très difficile pour Dillian Whyte de battre Tyson Fury.

« Cela dit, regardez en haut de cette conversation ; Kiko Martinez était un grand outsider contre Kid Galahad et il a trouvé le coup.

« C’est de la boxe ; parfois, vous obtenez juste la nuit et c’est ce que Dillian Whyte devra faire. Il devra juste se battre hors de sa peau et espérer que Tyson Fury aura une nuit de repos.

«C’est de la boxe poids lourds, un coup de poing peut tout changer, donc on ne sait jamais. Il faudrait penser que Tyson Fury serait un grand favori dans ce combat. »