Dillian Whyte a averti qu’il ne pouvait pas battre Tyson Fury, le «meilleur poids lourd depuis Lennox Lewis», mais Dave Allen pense que «Bodysnatcher» obtiendra le prochain titre des poids lourds

Dave Allen pense que Dillian Whyte obtiendra enfin son titre mondial des poids lourds, mais ne peut pas le voir battre Tyson Fury.

‘The Bodysnatcher’ a été contraint de se retirer de son combat pour le titre des poids lourds WBC contre Otto Wallin le 30 octobre en raison d’une blessure à l’épaule subie dans son camp au Portugal.

Whyte était prêt à combattre Wallin, mais pourrait maintenant affronter Fury

S’il avait battu le Suédois, la WBC aurait appelé Whyte comme challenger obligatoire de Fury, qui a éliminé Deontay Wilder plus tôt ce mois-ci pour conserver le bracelet vert et or.

Le processus et le voyage ont tous deux été ardus pour le natif de Brixton, qui a attendu pendant des années sa chance de remporter la gloire mondiale des poids lourds et a fait face à un gant de prétendants sauvages juste pour arriver ici.

C’était en mars 2018 lorsqu’il a appelé Wilder, l’ancien champion, avec un message passionné après avoir détruit Lucas Browne. À cette époque, Fury n’avait même pas fait revenir sa bague après des années d’absence du sport à cause de ses problèmes de santé mentale.

Aujourd’hui, plus de trois ans plus tard, le « Gypsy King » s’est rétabli comme le meilleur et peu contesteraient sa position de numéro un mondial des poids lourds.

Le «Gypsy King» règne en maître dans la division des poids lourds

Allen a eu le luxe de combattre Fury avant son retour à Manchester en juin 2019 et a également parcouru la distance avec Whyte en 2016 à Leeds.

Et bien qu’il pense que le Londonien mérite sa chance de remporter le titre mondial, « The White Rhino » ne peut tout simplement pas prévoir qu’il bat Fury.

Allen a déclaré à talkSPORT: « Je pense que la question que beaucoup de gens se posent est: » Aura-t-il une chance de remporter le titre mondial?’

«Je pense que c’est plus proche que jamais maintenant que le combat de Wallin est terminé, c’est un must, c’est définitif et cela arrivera.

Whyte a devancé Allen en 2016 à Leeds

Lennox Lewis est le dernier champion poids lourd incontesté de l'histoire

« Peut-il le gagner ? Personnellement, je ne pense pas qu’il bat Tyson Fury, donc si c’est lui qu’il doit battre pour remporter le titre mondial, la réponse à votre question serait non.

« J’espère qu’il obtiendra son coup, je lui souhaite tout le meilleur, mais je pense juste qu’il se heurte à Tyson Fury qui, à mes yeux, est le meilleur poids lourd depuis Lennox Lewis.

« C’est malheureux pour lui, mais je suis sûr qu’il aimera le poste, tout comme son équipe, tout comme ses supporters.

« Ce sera donc un combat intéressant et massif pour la Grande-Bretagne. Ce n’est pas tout à fait Fury contre Joshua, mais c’est assez gros.

