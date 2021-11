Dillian Whyte a demandé de réduire les demandes de bourse du promoteur de Tyson Fury, Frank Warren, après que WBC a refusé d’ordonner un combat obligatoire en raison d’une affaire judiciaire

Le promoteur de Tyson Fury, Frank Warren, a dit à Dillian Whyte de baisser ses exigences en matière de bourse s’il veut combattre le champion WBC l’année prochaine.

Whyte devait être désigné challenger obligatoire lors d’une conférence WBC mardi, mais l’organisation de boxe a révélé qu’une affaire d’arbitrage avec le « Body Snatcher » devait se dérouler en premier.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte attend depuis des années sa chance de se battre pour un titre mondial

On pense que la procédure judiciaire se concentre sur l’échec du joueur de 33 ans à décrocher un titre, malgré de nombreuses années au sommet du système de classement de la WBC.

Cependant, Warren suggère que la bataille de Whyte concerne également la division de la bourse pour un combat potentiel avec Fury.

L’équipe de Gypsy King fait pression pour un partage 85/15 ou 80/20 en faveur de Fury – que le promoteur de Whyte, Eddie Hearn, a récemment qualifié de « scandaleux ».

Beaucoup se sont demandé pourquoi Whyte n’avait pas simplement abandonné sa contestation judiciaire pour obtenir le titre – mais ce ne serait pas une garantie, et les arbitres pourraient lui accorder des conditions plus favorables pour le combat, car Matchroom cherche quelque chose de plus proche de 45% de la bourse .

Warren a déclaré à talkSPORT: «Je pense que Whyte se bat pour la division de la bourse et je ne pense pas qu’il ait quelque part où aller avec ça. Les faits sont des faits et il a déposé sa dernière bourse à 300 000 £.

Ryan Hafey/PBC

Les équipes de Fury et Whyte ne sont pas d’accord sur la répartition du sac à main

« Tyson est aux commandes. C’est le champion, il s’est battu pour y arriver, il n’a pas eu de combats faciles.

Il a poursuivi : « Bien sûr que le combattant veut être payé, je comprends, mais si vous êtes aussi bon que vous le pensez, allez-y et gagnez ! Ensuite, vous êtes dans le siège du conducteur.

« Il aurait pu faire ça contre Anthony Joshua, mais il a refusé quatre ou cinq millions de dollars pour combattre Joshua.

« Je regarde ça et je dis:« Où est votre ambition ? Pourquoi es-tu là-dedans ?’ »

Il a ajouté: «Ce que le WBC a dit, c’est: laissez-le aller à l’arbitrage, laissez les arbitres décider s’il a un dossier ou non. S’il l’a fait, ils le respecteront.

«Ils ont dit que la division, que nous ne pouvons pas tout à fait obtenir pour le moment, serait soit 85/15 en faveur de Tyson, soit 80/20.

« Et c’est parce que les sacs à main qui ont été soumis, lors de son dernier combat, Whyte a déclaré qu’il avait reçu 300 000 £. »

Dave Thompson/salle de match

Whyte a gagné nettement moins que Fury lors de son dernier combat contre Alexander Povetkin

Il convient de noter que Whyte, qui a abandonné son combat d’octobre avec Otto Wallin en raison d’une blessure à l’épaule, aurait gagné 4 millions de livres sterling lors de son dernier combat contre Alexander Povetkin.

Fury, quant à lui, a empoché 20 millions de livres sterling pour son troisième combat avec Deontay Wilder, que Warren utilise pour justifier sa proposition à Whyte.

Lorsqu’on lui a demandé si le Body Snatcher pouvait toujours être le prochain adversaire de Fury, Warren a répondu : « Pas pour ce qu’il pense être sa valeur. Ce sera ce qui est déterminé par le WBC. Si on y arrive, ça ne devrait pas être un problème.

« On ne se plie pas en quatre pour lui.

Il a poursuivi : « Nous travaillons sur deux ou trois choses en ce moment. je lui ai parlé [Fury] avant-hier et il a dit très clairement qu’il voulait se battre fin février/début mars – et c’est ce que nous ferons.

Mikey Williams/Meilleur rang

Warren essaie d’organiser un adversaire pour Fury en février ou mars de l’année prochaine

Warren réaffirme la préférence de Fury pour combattre Oleksandr Usyk dans un combat qui unifierait la division des poids lourds, mais l’Ukrainien est bloqué dans un match revanche avec Anthony Joshua après avoir remporté les titres britanniques WBA, WBO et IBF.

Fury a eu 30 jours pour que ce combat se produise par la WBC avant qu’ils ne soient censés ordonner un obligatoire, bien que, comme mentionné ci-dessus, cela ne se soit pas produit.

Cela laisse le « Gypsy King » libre de négocier son propre avenir pour le moment – ​​et Warren a exhorté AJ à se retirer pour laisser Fury combattre Usyk.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était ce que voulait Fury, Warren a répondu : « C’est correct. Mais AJ a évoqué la clause de revanche. Si AJ se retire et nous laisse faire, peut-être que le vainqueur pourrait combattre Joshua, qui sait ?

« En ce qui concerne AJ, il veut être un champion unifié, c’est la voie à suivre, alors il peut le faire en un combat en se retirant. »

