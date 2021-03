Dillian Whyte a fait une transformation corporelle incroyable pour la série à deux combats d’Alexander Povetkin après avoir remporté la victoire de Mariusz Wach

L’année dernière, Dillian Whyte a passé l’intégralité du verrouillage au Portugal à s’entraîner pour affronter Alexander Povetkin.

Lorsqu’il est devenu évident que les frontières étaient sur le point de fermer en mars 2020, il a rapidement sauté dans sa voiture et s’est rendu au camp afin de pouvoir se préparer adéquatement pour sa prochaine bataille de poids lourds.

Whyte est maintenant de retour en forme suprême

Il avait auparavant l’air en mauvais état pour le combat de Mariusz Wach

La date a été repoussée du 2 mai au 4 juillet et a finalement eu lieu au Matchroom Fight Camp le 22 août.

Avant son précédent combat contre Mariusz Wach, la carrière de Whyte était en ébullition avec une affaire UKAD suspendue au-dessus de sa tête.

Le combat a été officiellement confirmé avec un préavis de trois semaines et, lorsque le jour de la pesée est arrivé, il a frappé la balance à un poids charnu de 271 livres (19 livres 5 livres). Le même jour, il a été innocenté de tout acte répréhensible de la part de l’UKAD.

Dans le combat lui-même, Whyte a clairement sous-performé mais est reparti avec une victoire par décision unanime malgré tout.

Whyte pesait 271 livres en décembre 2019

Whyte pesait 252,4 livres contre Povetkin en août 2020

Les cinq dernières pesées de Dillian Whyte

Août 2020 vs Povetkin – 252,4 livres (18st 0lbs 6oz).

Déc 2019 vs Wach – 271 livres (19e 5lbs)

Juillet 2019 vs Rivas – 254 livres (18st 2lbs)

Déc.2019 vs Chisora ​​II – 246,5 livres (17st 8lbs 8oz)

Juillet 2019 vs Parker – 258,6 livres (18st 6lbs 9oz)

Avec aucune situation UKAD persistante et cinq mois de formation continue à son actif, Whyte était déchiré et prêt pour Povetkin.

Il pesait 252,4 lb (18e, 0 lb, 6 oz) après avoir perdu sur une pierre – 18,6 lb (1er 4 lb 6 oz).

Cependant, le combat ne s’est pas déroulé comme prévu et Povetkin KOd Whyte au cinquième tour.

Maintenant, ils sont prêts à se retrouver samedi soir.

Whyte a battu Wach indépendamment de son mauvais état

Il a perdu contre Povetkin, bien qu’il soit en bien meilleure forme

Whyte a continué à s’entraîner et reste donc dans une forme sensationnelle.

Le match revanche était initialement prévu pour le 21 novembre, puis le 30 janvier, puis le 6 mars, mais a maintenant trouvé sa vraie date – le 27 mars.

Whyte est resté au Portugal, restant en forme tout au long de cette période.

S’il gagne, il sera de retour pour un titre mondial contre le vainqueur d’Anthony Joshua contre Tyson Fury.

Il est resté au camp d’entraînement pendant plusieurs mois avant le match revanche et a ajouté un nouvel entraîneur – Harold Knight.

« Doit-gagner, parce que l’objectif de Dillian Whyte est de gagner un championnat du monde des poids lourds », a déclaré le promoteur Eddie Hearn à Sky.

«Le but de Dillian Whyte et notre objectif est de le mettre en position de se battre pour le championnat du monde des poids lourds.

«Sans cela, je ne pense pas qu’il soit intéressé par sa carrière. C’est la stratégie ultime, le but, la concentration.

«S’il perd contre Povetkin, c’est éliminé – et pas seulement pendant six mois ou un an. Cela pourrait être pour toujours.