Dillian Whyte a soutenu KO Alexander Povetkin plus rapidement qu’Anthony Joshua lors du match revanche des poids lourds crunch ce week-end

Tony Bellew a soutenu Dillian Whyte pour venger sa précédente défaite face à Alexander Povetkin en éliminant le vétéran russe « plus vite que quiconque ne l’a arrêté auparavant ».

La défaite est impensable pour « The Body Snatcher » à Gibraltar samedi après que le poids lourd britannique ait été assommé de manière dévastatrice par Povetkin en août dernier.

Mark Robinson / Salle de match

Alexander Povetkin a produit un retour renversant pour KO Dillian Whyte de manière dévastatrice en août dernier

Mark Robinson / Salle de match

Tony Bellew a soutenu Whyte pour venger cette défaite ce week-end

Bellew était l’un des rares à assister au camp de combat de Matchroom Boxing cette nuit-là en tant qu’expert, mais pense que Whyte sortira victorieux cette fois-ci – et KO Povetkin plus rapidement que son rival des poids lourds Anthony Joshua en 2018.

« Je pense que Dillian Whyte l’arrêtera plus vite que quiconque ne l’a arrêté auparavant », a déclaré l’ancien champion du monde des poids croiseurs à White & Jordan.

«Je pense qu’il sera un peu plus prudent quand il lui fera mal cette fois. Vous devez vous rappeler, il avait Povetkin sur ses pieds.

« Il est à un coup de poing pour terminer, il a Povetkin deux fois et il va pour l’arrivée et il s’est éteint – un manque de concentration. »

Joshua a vu le défi de Povetkin en septembre 2018

Bellew est d’avis que Whyte optera pour un « travail plus instruit » cette fois-ci et a prédit qu’une balle au corps tueur se révélera trop difficile à gérer pour Povetkin.

« Je pense que cette fois, quand il blessera Povetkin, il ira derrière avec un peu plus d’un jab instruit et un peu plus méfiant de ce qui peut revenir », a expliqué Bellew.

«C’est très difficile quand vous êtes un combattant au sommet et que vous blessez un combattant deux fois et que vous le faites tomber. Vous devez toujours garder l’esprit sur vous et vous attendre à quelque chose en retour – en particulier dans la division des poids lourds.

«Comme vous le savez, il peut s’agir d’un seul coup, cela ne me surprendrait pas si c’est un tir au corps qui termine Alexander Povetkin.