Dillian Whyte appelle Tyson Fury « aw ***** et une honte pour la boxe britannique » dans une tirade furieuse après que « Gypsy King » a été repéré en public à la suite du diagnostic de COVID

Dillian Whyte s’est furieusement déchaîné contre Tyson Fury après avoir été aperçu à Las Vegas en train de se mélanger avec des fans, moins d’une semaine après avoir été testé positif pour COVID-19.

Le «Gypsy King» devait affronter Deontay Wilder pour la troisième fois le 24 juillet, mais le combat a été reporté au 9 octobre après qu’il a été confirmé que le champion avait subi une épidémie de coronavirus dans son camp d’entraînement.

Une annonce a été officiellement faite le 8 juillet, mais Fury a été repéré au Royal Exotic Cars Shop à Las Vegas, puis dans un casino le 14 juillet. On ne sait pas quand ses symptômes ont commencé et quand on lui a dit de s’isoler.

Cependant, cela n’a pas empêché le «Bodysnatcher» de fustiger son compatriote, qui, selon lui, devrait toujours s’isoler.

Whyte a dit Le soleil: « Tyson Fury est aw **** r et une honte pour la boxe britannique s’il a attrapé COVID-19 et a fait le tour de Las Vegas en se mélangeant aux fans après avoir annulé le combat de Deontay Wilder.

«Il parle de merde parce que lorsque vous avez COVID-19, vous êtes malade et vous devez mettre en quarantaine et à la place, il se promène en souriant, en mélangeant et en prenant des photos avec les gens.

“Soit il l’a, soit il ne l’a pas – ils ont dit que son compagnon et partenaire d’entraînement Joseph Parker l’avait et la minute suivante, il était à un combat de l’UFC pour le nier.”

Le boxeur basé à Brixton a ajouté: «Il y a des vidéos et des photos de lui dehors, heureux comme Larry, tout comme il l’était lorsque le combat d’Anthony Joshua a été annulé.

“Le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique a été annulé et il en riait et en plaisantait. C’est exactement la même chose maintenant que le combat de Wilder a été annulé parce qu’il a apparemment COVID.

«De nombreux boxeurs utilisent COVID comme excuse pour se retirer des combats ou comme excuse de secours s’ils perdent. Ces gars-là sont irresponsables s’ils utilisent COVID alors qu’il tue des gens et dévaste des familles partout dans le monde. »

Fury n’a pas combattu depuis février 2020 lorsqu’il a battu Wilder pour remporter les titres des poids lourds WBC et Ring Magazine à Las Vegas.

Bien que Whyte soit prêt à intervenir et à affronter Wilder lui-même après le diagnostic de Fury, il semble que lui aussi sera obligé de se battre plus tard dans l’année.

Le co-promoteur Bo Arum a confirmé que le jeune de 32 ans de Morecambe refusait de recevoir son deuxième vaccin COVID en raison des craintes qu’il puisse avoir des effets secondaires avant le combat de trilogie avec « The Bronze Bomber ».

« Il s’est fait vacciner à Miami. Il a eu le premier coup », a expliqué Arum à Scène de boxe.

“Et puis il a dit qu’il ne voulait pas avoir le deuxième coup parce qu’il ne voulait pas tomber malade [from the vaccination] si proche du combat. Donc, il a eu COVID à la place.

«Je savais qu’il n’avait qu’une chance et j’espérais que ce soit Johnson & Johnson. Mais ce n’était pas le cas. C’était Moderna.