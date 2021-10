Dillian Whyte appelle Tyson Fury, exige « le respect de son nom » et dit qu’il a supplié son équipe de s’injecter de la morphine dans l’épaule pour combattre Otto Wallin

Dillian Whyte n’a pas pu se battre contre Otto Wallin à l’O2 hier soir en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie au camp, mais il a quand même fait une apparition.

The Body Snatcher a entendu des fans affirmer qu’il était commode qu’il soit blessé au moment où un combat avec Tyson Fury pour le titre WBC semble se profiler et il a rapidement répondu à ces idées.

Whyte était sur le point de combattre Wallin, mais sera probablement désormais ordonné comme mandataire de Fury

Whyte : « Nous devons respecter mon nom. Écoutez, je combattrai n’importe qui ; Je m’en fiche. Je suis toujours prêt à partir et prêt à combattre, mais ma blessure, j’ai essayé de faire le combat [crowd booing in background]. «

Il aurait été blessé lors de son camp d’entraînement au Portugal.

Le joueur de 33 ans avait déjà eu une blessure à l’épaule lors de son combat avec Anthony Joshua en 2015 et aurait été opéré deux jours après sa défaite.

Whyte dit qu’il était prêt à se battre avec des injections à l’épaule, mais son équipe ne le permettrait pas.

« J’ai supplié mon équipe de me mettre de la morphine dans l’épaule pour l’engourdir pendant trois ou quatre rounds et d’y aller et de me faire foutre », a-t-il ajouté.

Dillian Whyte a déjà eu des problèmes d’épaules

«Mais ils ont dit:« Ne soyez pas stupide, ce n’est pas votre dernier combat. Ce n’est pas comme tes 40 ans et il te reste un combat dans ta carrière.

« Donc, ils sont le cerveau, et je suis le muscleman, et je dois écouter ce qu’ils disent parce qu’ils m’ont bien guidé et n’ont pas fait de mauvais pas dans ma carrière.

« Soyons honnêtes. Qui veux-tu me voir combattre ? Otto Wallin ou Tyson Fury [half the audience screams Otto Wallin]. Allons-y bébé. »

Whyte est resté actif et a mené des combats difficiles, même lorsqu’il occupait une position dominante dans le classement WBC, notamment contre Oscar Rivas et Alexander Povetkin.

Le promoteur de Whyte, le pivot de Matchroom Boxing Eddie Hearn, pense qu’il est bien placé pour affronter Fury ensuite.

Tyson Fury et Dillian Whyte semblent sur une trajectoire de collision les uns avec les autres

Le Britannique a déjà été déclaré challenger obligatoire de la WBC et tandis que Fury attend vraisemblablement le résultat du match revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk, Whyte semble le fleuret parfait.

Hearn : « Nous avons parlé à [WBC president] Mauricio Sulaiman; il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. En fin de compte, ils ont déjà publié à peu près la résolution, à savoir que Tyson Fury doit faire face à Dillian Whyte.

Hearn a poursuivi en disant qu’il espère que le combat sera organisé pour le printemps 2022 et qu’il se déroulera dans un stade au Royaume-Uni.