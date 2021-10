Dillian Whyte brise le silence après le KO de Tyson Fury contre Deontay Wilder et critique l’équipe de Wilder pour lui avoir permis de subir « trop de punitions »

Dillian Whyte a critiqué l’équipe de Deontay Wilder pour l’avoir laissé subir » trop de punitions » lors de sa défaite par KO contre Tyson Fury samedi soir.

Le « Gypsy King » et le « Bronze Bomber » ont produit une bataille légendaire pour les âges car ils ont tous deux été abattus deux fois avant que Fury ne gagne par KO au tour 11.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Ryan Hafey/PBC

Wilder a montré un cœur et des tripes incroyables, mais en a souffert

En discutant de Wilder, Whyte a déclaré à Sky : « Il a subi beaucoup de punitions. Il aurait pu potentiellement terminer sa carrière.

«La dernière fois que Mark Breland a sauvé sa carrière, cette fois, il a subi beaucoup trop de punitions et une grande partie de son coin était des yes-men et ils lui ont juste permis de prendre trop de punitions, ce qui peut être très préjudiciable à la confiance d’un combattant et à son corps.

« Son oreille saignait, il avait l’air assez battu.

«Il a eu du mal à partir du troisième tour, mal.

«Je sais qu’il dit:« Je suis un roi et je sortirai sur mon bouclier », mais je pense qu’ils lui ont permis de subir trop de punitions.

« Cela pourrait l’affecter mentalement, il ne pourrait plus jamais vouloir se battre, cela pourrait mettre fin à sa carrière. Il faudra voir.

GETTY

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC et la mettra en jeu contre Otto Wallin à la fin du mois

Whyte sera obligatoire pour le prochain combat de Fury, tant qu’il bat Otto Wallin le 30 octobre.

Il a poursuivi: «J’espère que le WBC forcera la position et qu’il n’aura pas d’autre choix que de me combattre.

«C’est un combat britannique massif, c’est un combat majeur pour la Grande-Bretagne.

« Deux combattants britanniques qui se battent pour le championnat du monde des poids lourds, ce serait génial. »