Dillian Whyte pense que la confrontation des poids lourds à succès d’Anthony Joshua et Tyson Fury pourrait bien échouer – et pourrait enfin lui donner sa chance de remporter un titre mondial.

Whyte a récupéré la ceinture intérimaire WBC samedi soir à Gibraltar avec une superbe victoire à élimination directe sur Alexander Povetkin lors de leur revanche.

Mark Robinson Matchroom Boxe

Dillian Whyte a répondu à ses critiques de la meilleure façon possible samedi soir

Mais dans l’état actuel des choses, Whyte est sur le point de faire une autre longue attente pour remporter un titre mondial avec Joshua et Fury – qui détiennent toutes les ceintures des poids lourds – en concluant un accord de deux combats pour s’affronter.

En l’absence de confirmation de date ou de lieu pour le moment, « The Body Snatcher » garde l’espoir que l’affrontement gigantesque n’aura pas lieu – et il sera prêt à intervenir pour affronter l’un ou l’autre de ses compatriotes britanniques.

«J’adorerais combattre Fury et Joshua. Tout le monde dit que le combat est fait, mais il n’y a pas de certitude », a-t-il déclaré sur Monday’s Drive.

«Ce n’est pas fait et dépoussiéré. Habituellement, quand un combat est confirmé, vous obtenez une date, le lieu… il n’y a rien de tel que là-bas.

«Tout ce qui est là-bas, c’est que Joshua et Fury ont signé [an agreement] se battre les uns les autres, cela ne veut pas dire que le combat aura lieu.

«Espérons que cela échouera et que je pourrai combattre l’un d’entre eux pour le titre mondial.»

Whyte veut que l’accord de deux combats entre Anthony Joshua et Tyson Fury échoue

Whyte a admis qu’il aspirait à un KO au premier tour contre le vétéran Povetkin, qui a assommé le combattant né à Brixton avec un uppercut brutal en août 2020 lors de leur première rencontre.

Il a dominé dès le départ dans leur match revanche, avant d’éliminer le coriace Russe au quatrième tour.

« Je n’ai fait que des ajustements mineurs [from the first fight], car je sais à quel point je suis fort et puissant », a expliqué Whyte.

«Écoutez, j’ai cru en moi. Je savais que je pouvais faire ça [to Povetkin]. J’ai été déçu de ne pas le faire plus tôt.

«J’essayais de l’assommer au premier tour, mais il est évident que c’est un gars gros, fort et très expérimenté.

«Je me suis mis à lui au premier tour et j’ai été déçu de ne pas l’avoir terminé au premier tour, mais parce qu’il est si dangereux et difficile, j’ai dû me calmer, me détendre et faire un pas en arrière. Je devais être intelligent et respecter le plan de match. »