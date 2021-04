Dillian Whyte dit que le “ pathétique ” Francis Ngannou a supplié le patron de l’UFC, Dana White, d’arrêter la diffusion de leur conférence de presse

Francis Ngannou est le roi des poids lourds de l’UFC, mais selon Dillian Whyte, il s’est enfui effrayé.

Whyte a vengé sa défaite contre Alexander Povetkin plus tôt cette année et est de retour sur la bonne voie pour être dans le remaniement pour défier le vainqueur d’un combat incontesté pour le titre des poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury.

Dillian Whyte a été lié à un croisement contre Francis Ngannou

Cependant, Whyte a une formation en MMA et a remporté des titres de kickboxing avant de passer à la boxe.

L’année dernière, Whyte et Ngannou ont même tenu une conférence de presse avant un combat croisé, mais l’événement n’a jamais été diffusé.

S’adressant à Sky Sports, The Body Snatcher a affirmé que Ngannou avait “ plaidé ” auprès du président de l’UFC, Dana White, pour s’assurer que la conférence de presse ne soit jamais diffusée.

«Je l’ai déjà battu à l’extérieur du ring lorsque nous avons enregistré un face à face l’année dernière», a-t-il déclaré.

La conférence de presse virtuelle Whyte vs Ngannou a été retirée à la dernière minute

«Il est très fragile. Il s’appelle «The Predator» mais il devrait s’appeler «The Pacifier» parce qu’il est un vrai mannequin et un bébé qui pleure.

«Ensuite, il a couru vers son patron Dana White, plaidant pour le faire retirer. Il était terrifié à l’idée de me battre après avoir eu une crise à l’antenne. Pathétique.

«Il appelle Fury et Joshua alors qu’ils sont censés se battre. Je suis libre de me battre alors ayons un vrai combat », a déclaré Whyte.

Il sera intéressant de comprendre la version de White et Ngannou de cette histoire sur la route. On n’a jamais expliqué pourquoi il avait été retiré à part Matchroom en disant qu’il venait du côté de Ngannou.

Francis Ngannou n’a pas encore défendu son nouveau titre des poids lourds de l’UFC

Whyte a régulièrement maintenu qu’il combattrait le prédateur et dit maintenant qu’il le combattra en MMA ou en boxe, cela n’a pas d’importance.

“Si Ngannou veut un combat demain, je le combattrai demain”, a déclaré Whyte.

«Je veux que ce soit juste. Je sais que d’autres boxeurs veulent combattre un mec MMA.

«Je crois que je peux le battre dans les deux styles. Je peux le battre en MMA et en boxe. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécial, comme ils le veulent.

Mark Robinson / Salle de match

Dillian Whyte pense qu’il a les outils pour battre Francis Ngannnou dans n’importe quel type de combat

«Le gars a peur, donc si faire du MMA le fait se sentir mieux. Si nous avons d’abord un combat dans la cage, il pourrait le prendre, mais si nous lui proposons un combat de boxe, alors il pourrait dire: “ Non, non, non. ”

«S’il le veut, il peut l’obtenir.