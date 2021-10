Dillian Whyte dit que Tyson Fury ne peut pas être considéré comme un grand boxeur de tous les temps car il « n’a pas réalisé la moitié de ce que Lennox Lewis a réalisé »

À la suite de sa victoire de fin de trilogie sur Deontay Wilder, Tyson Fury a déclaré qu’il était le plus grand poids lourd de son époque.

Le Gypsy King est l’actuel champion des poids lourds WBC, mais a déjà détenu toutes les autres ceintures de la division après avoir battu Wladimir Klitschko en 2015.

Dillian Whyte dit que Tyson Fury a du travail à faire pour être considéré comme un grand

Il abandonnera plus tard les ceintures alors que sa bataille contre la dépression s’installait.

Fury reste invaincu avec 31 victoires et un match nul – le premier combat de Wilder – à son actif. On pense que le challenger obligatoire WBC Dillian Whyte est le prochain en ligne pour Fury et son compatriote britannique n’est pas aussi impressionné par les réalisations du Gypsy King.

« Qui a-t-il combattu ? Deontay Wilder et [Wladimir] Klitschko….Il ne peut pas s’appeler le plus grand », a déclaré Whyte en parlant avec CNN.

«D’accord, vous pourriez être le meilleur poids lourd de votre époque maintenant parce que vous n’avez pas perdu, puis vous battez tout le monde devant vous. Mais tu n’es pas le plus grand. Vous n’avez même pas réalisé la moitié de ce que Lennox Lewis a réalisé… Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman… tous ces gars.

. – .

Lewis avait auparavant la ceinture WBC que Fury détient actuellement

The Body Snatcher admet que Fury a de bonnes raisons d’être l’un des meilleurs poids lourds actuels, mais il se moque de l’idée qu’il serait dans la plus grande discussion de tous les temps.

Lewis, un autre Britannique, est un ancien champion incontesté des poids lourds qui a combattu et battu Mike Tyson, Evander Holyfield, Vitali Klistchko, Shannon Briggs et Hasim Rahman, entre autres.

Il a remporté 15 combats pour le titre mondial au cours de sa carrière, tandis que la victoire de Fury sur Wilder plus tôt ce mois-ci a marqué sa première défense de titre, sans parler d’un succès.

Pourtant, Fury a la chance de devenir un joueur de tous les temps. Le joueur de 33 ans a déjà eu l’une des plus grandes trilogies pour le titre des poids lourds de l’histoire du sport et, comme l’a souligné Whyte, a deux grands noms à son palmarès.

Tyson Fury et Dillian Whyte semblent sur une trajectoire de collision l’un avec l’autre

S’il finit par se battre et battre Anthony Joshua, Oleksandr Usyk et même Whyte lui-même, tout à coup, le record de Fury devient formidable.

Le record d’invincibilité de Fury mérite beaucoup de respect. Si les combats que les gens veulent voir peuvent être faits – un problème séculaire en boxe – alors Fury a les adversaires pour composer un CV légendaire.

Whyte s’est récemment retiré du combat avec l’ancien adversaire de Fury, Otto Wallin, prévu pour ce samedi en raison d’un problème à l’épaule.

Il est entendu que le combat ne sera pas réorganisé et maintenant Whyte cherchera à fixer une date avec Fury pour début 2022.