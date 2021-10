Dillian Whyte dit que Tyson Fury « ralentit » après la trilogie de Deontay Wilder alors qu’il confirme qu’il a l’intention d’affronter « Gypsy King » après l’annulation d’Otto Wallin

Dillian Whyte a confirmé à talkSPORT qu’il avait maintenant l’intention de combattre Tyson Fury après avoir annulé son combat avec Otto Wallin.

Le « Body Snatcher » devait défendre sa ceinture « intérimaire » WBC contre le Suédois le 30 octobre, mais a annoncé cette semaine qu’il s’était blessé à l’épaule.

Dave Thompson/salle de match

Whyte était sur le point de combattre Wallin, mais sera probablement désormais ordonné comme mandataire de Fury

Après l’annonce initiale du combat contre Wallin, la WBC a décidé que Tyson Fury devait ensuite se défendre contre le champion « intérimaire », à moins qu’il ne soit en mesure de convenir d’un affrontement incontesté avec Oleksandr Usyk dans les 30 jours.

Comme Usyk est obligé de rattraper Anthony Joshua, ce n’est pas sur la table et Whyte doit maintenant tirer sur Fury.

Certains ont donc laissé entendre qu’il n’était pas vraiment blessé et s’était seulement retiré du combat wallin pour ne pas risquer sa position de champion « par intérim ».

C’est quelque chose que Whyte nie fermement et il a maintenant riposté à ces théories.

Wallin a été un test plus difficile pour Fury que beaucoup ne l’avaient prévu lorsqu’ils se sont battus en 2019 et le Suédois a depuis battu Dominic Breazeale

Il a rejoint talkSPORT Fight Night samedi et a déclaré: «Je m’entraînais, j’étais prêt, j’étais préparé, j’ai dépensé une fortune pour le camp d’entraînement.

« J’ai vu Wallin se plaindre d’avoir dépensé 20 000 $ ou quelque chose comme ça, je me suis dit : ‘Eh bien, essaie de dépenser six fois plus.’

«Les gens disent que je me suis retiré pour une raison quelconque – si tel était le cas, pourquoi aurais-je quatre partenaires d’entraînement ici?

« Je me serais retiré il y a trois semaines ou chaque fois que le [WBC] décision était.

GETTY

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

« J’ai les gars ici, toute mon équipe est là.

«Nous avons subi la blessure, je voulais me battre.

« Vous avez des professionnels dans votre équipe, des gens qui utilisent leur cerveau. J’utilise mes couilles et mes muscles.

« Ces gars sont les gars du cerveau – les chirurgiens et les médecins – et ils m’ont dit: » Si vous vous battez, vous allez risquer votre carrière. « »

Whyte réclame un tir au titre depuis 2017

Wallin et son équipe demandent à Whyte de reprogrammer maintenant pour se battre avec eux, bien que le promoteur Eddie Hearn insiste sur le fait qu’il n’est pas contractuellement obligé de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait le combat contre Fury à la place si possible, Whyte a répondu: «Oui, bien sûr.

« Fury a le titre mondial et c’est ce que j’attendais, c’est pour ça que j’ai travaillé.

«Je ne sais même pas combien de frais de sanction j’ai payé.

« J’aurais pu facilement abandonner cette voie et emprunter une autre voie il y a des années, mais j’ai attendu et j’ai attendu et j’ai attendu.

« Alors qu’est-ce que je vais faire ? Combattez Otto Wallin ou combattez Tyson Fury, que vas-tu faire ? C’est du bon sens.

« Comme je l’ai dit, je n’ai peur de personne. Je voulais me battre.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte pense que son tir au titre est enfin sur le point d’arriver

«Je pense qu’ils vont me mandater contre Tyson Fury, ils l’ont déjà dit en gros.

« C’est déjà vraiment obligatoire, nous n’avons donc pas besoin d’attendre…

«Je veux que ce soit au Royaume-Uni, c’est un combat au Royaume-Uni.

« Vegas est génial, j’adorerais aller à Vegas et me battre, mais c’est un combat britannique.

« C’est le plus grand combat pour le titre des poids lourds entièrement britannique depuis Lennox Lewis contre Frank Bruno. »

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Le combat de trilogie historique de Fury avec Wilder a été une affaire brutale avec les deux hommes abattus deux fois avant le triomphe KO du «Gypsy King».

« Je pense que ce troisième combat a beaucoup coûté aux deux hommes », a déclaré Whyte.

«Tyson Fury ne semble pas s’améliorer techniquement.

«Il semble essayer d’être plus un puncheur et d’essayer de faire tomber les gars.

«Mais je pense que c’est parce qu’il ralentit naturellement maintenant.

«Je pense qu’il ralentit naturellement maintenant et c’est probablement le style Kronk ou autre.

« Il a subi beaucoup plus de punitions qu’avant. »