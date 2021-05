Dillian Whyte dit qu’il veut le match revanche d’Anthony Joshua SUIVANT, plutôt que d’attendre un tir éventuel contre le vainqueur de Tyson Fury vs Deontay Wilder 3

Dillian Whyte a déclaré qu’il voulait combattre Anthony Joshua maintenant, plutôt que de cibler le vainqueur de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 comme son entraîneur l’a suggéré.

Les champions britanniques des poids lourds semblaient prêts à se rencontrer cet été, mais la victoire en arbitrage de Wilder a saboté leur combat.

Whyte a la ceinture “ intérimaire ” du WBC, mais n’a pas encore réussi à obtenir une chance contre le champion du monde Fury

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

Maintenant, Fury devra à nouveau affronter Wilder.

Ce combat est signé pour le 24 juillet avec une annonce officielle apparemment à venir cette semaine.

Pendant ce temps, AJ cherche un nouvel adversaire.

Il semble avoir trouvé son prochain ennemi sous la forme d’Oleksandr Usyk obligatoire de la WBO.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

La WBO a ordonné ce combat contre l’Ukrainien, qui attend son coup depuis deux ans.

Des pourparlers sont en cours, mais le Britannique a toujours la possibilité de quitter sa ceinture et de poursuivre un autre combat.

C’est apparemment ce que Whyte espère.

Lundi matin, son entraîneur Xavier Miller a publié un article sur son histoire Instagram qui disait: «Nous voulons le vainqueur de Wilder vs Fury 3.»

Whyte a répondu: “Non, je veux AJ maintenant.”

Whyte veut Joshua après

En 2019, Whyte a battu Oscar Rivas pour devenir le WBC obligatoire pour Wilder.

Lorsque Fury a remporté le titre américain en février 2020, il est apparu que Whyte aurait sa chance dans un proche avenir.

Cependant, il a été mis KOd par Alexander Povetkin six mois plus tard et le poste obligatoire s’est évaporé.

Bien qu’ils aient remporté le match revanche pour regagner la ceinture “ intérimaire ” de la WBC, ils n’ont pas encore rétabli Whyte comme obligatoire, d’où la raison pour laquelle il préférerait faire face à Joshua pour obtenir une chance au titre garantie.