Dillian Whyte et Vasyl Lomachenko dans cinq combats qu’on attend avec impatience avant Noël

Les fans de boxe ont été gâtés ce début d’automne avec des blockbusters de poids lourds consécutifs, mais il y a encore beaucoup d’action de première classe à venir avant la fin de 2021.

Fin septembre, Oleksandr Usyk a réalisé une superbe performance pour détrôner le champion Anthony Joshua au Tottenham Hotspur Stadium.

Puis, à peine deux semaines plus tard, Tyson Fury a remporté une victoire éclatante contre Deontay Wilder lors de leur affrontement en trilogie dans l’un des grands combats de l’ère moderne.

Cela a été des semaines vraiment spectaculaires pour les fans qui étaient si impatients de retourner dans les stades et les sites du monde entier après les blocages de COVID-19.

Alors que la poussière peut maintenant se déposer sur les titres des poids lourds, il y a une foule de combats scintillants à venir avant Noël.

Dillian Whyte contre Otto Wallin

30 octobre, O2 Arena, Londres

Le champion par intérim des poids lourds WBC Whyte cherche désespérément à obtenir un tir contre Fury en 2022, mais devra d’abord affronter le dangereux Suédois Wallin.

Le « Body Snatcher » de Brixton a éliminé Alexander Povetkin lors de son match revanche en mars, réalisant une brillante performance à Gibraltar.

Le joueur de 33 ans n’a pas encore concouru à un niveau de titre mondial, mais s’est considérablement amélioré ces dernières années malgré sa défaite choc par KO contre Povetkin en août 2020.

Whyte ne négligera pas Wallin.

‘All In’ a battu l’ancien prétendant au titre Dominic Breazeale plus tôt cette année et a donné à Fury un véritable test en septembre 2019.

Canelo a trois des quatre grands titres mondiaux des super-moyens, Plant en a un Canelo Alvarez contre Caleb Plant

6 novembre – MGM Grand, Las Vegas

Dans une année dominée par les discussions sur un combat incontesté entre Joshua et Fury, nous aurons droit à un affrontement d’unification explosif juste après la nuit du feu de joie.

Il n’y a pas d’amour perdu entre Canelo et Plant et ils sont prêts à se battre pour les titres WBA (Super), WBC, WBO, IBF et The Ring des super-moyens.

Les deux se sont battus lors de leur conférence de presse récemment et tous deux auront hâte de sortir victorieux à Vegas.

Canelo a réclamé une autre ceinture lorsqu’il a arrêté Billy Joe Saunders en mai en lui cassant l’orbite.

Pendant ce temps, l’invaincu Plant a battu Caleb Truax en début d’année et est maintenant prêt pour une étape majeure.

Terence Crawford affrontera Shawn Porter dans une défense très attendue de son titre mondial WBO des poids welters Terence Crawford contre Shawn Porter

20 novembre – Michelob Ultra Arena, Las Vegas

La star invaincue des poids welters Crawford fera son retour tant attendu fin novembre lorsqu’il affrontera son compatriote américain Porter.

Crawford a battu Kell Brook il y a un an et est hors du ring depuis.

Maintenant, il mettra à nouveau sa ceinture WBO en jeu contre Porter.

‘Showtime’ a rebondi après sa défaite contre Errol Spence Jr en éliminant Sebastian Formella en août 2020.

Maintenant, les deux s’affronteront à Vegas dans un affrontement alléchant de poids welters.

Lomachenko est sur le point de revenir sur le ring Vasyl Lomachenko contre Richard Commey

11 décembre – Madison Square Garden, New York

Lomachenko a été vu pour la dernière fois en train d’encourager Usyk pour sa victoire sur AJ, mais il est presque prêt à revenir lui-même sous la lumière.

Loma a perdu contre Teofimo Lopez en octobre 2020, ce qui a mis fin à son règne de champion des poids légers et il est impatient de revenir au sommet du sport une fois de plus.

Il a battu Masayoshi Nakatani au cours de l’été et ne se dirigera pas vers l’emblématique Madison Square Garden pour affronter Commey.

Lomachenko devra faire un spectacle alors qu’il envisage une grosse année en 2022.

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO Josh Taylor contre Jack Catterall

18 décembre – SSE Hydro Arena, Glasgow

Le champion invaincu et incontesté des poids welters Taylor affrontera son compatriote britannique dans la première défense de ses titres mondiaux.

Taylor a battu Jose Ramirez pour ajouter les ceintures WBC et WBO à ses titres WBA (Super), IBF et The Ring.

Maintenant, il sera de retour dans le cercle carré pour affronter Catterall invaincu.

« El Gato » a remporté 26 combats au rebond et a battu Abderrazak Houya la dernière fois, mais il devra amener son jeu à un autre niveau pour défier Taylor.

Cela devrait être passionnant alors que le «Tartan Tornado» revient en Écosse juste avant le début de la période des fêtes.