Dillian Whyte jette près d’une demi-pierre pour la revanche d’Alexander Povetkin et promet d’arrêter le russe à Gibraltar

Dillian Whyte a pesé beaucoup plus léger pour son match revanche avec Alexander Povetkin ce samedi soir à Gibraltar.

« The Bodysnatcher » a été catégoriquement arrêté par Povetkin au Matchroom’s Fight Camp dans l’Essex en août dernier pour laisser ses ambitions de titre mondial en lambeaux.

Alexander Povetkin et Dillian Whyte se sont affrontés vendredi avant leur combat à Gibraltar

Avec l’opportunité de revendiquer la vengeance en jeu, le natif de Brixton a choisi de perdre les kilos pour le match revanche.

Lors de la pesée de vendredi, il a fait basculer la balance à 17st 9lbs 3oz, cinq livres de moins qu’en août dernier.

Povetkin, quant à lui, est venu en 4,5 livres de plus qu’il ne l’a fait lors du premier combat à 16st 4lbs 4oz.

Après sa défaite à élimination directe lors de la première rencontre, Whyte a fait appel à un nouvel entraîneur, Xavier Miller, pour remplacer Mark Tibbs.

S’adressant à Sky Sports., Le joueur de 32 ans insiste sur le fait qu’il a l’intention de briser l’ancien champion WBA cette fois-ci et de terminer le travail de manière concluante.

«Cela signifie tout pour moi», a déclaré Whyte. «Je suis venu avec un briquet d’une demi-pierre – ce n’était pas délibéré. Juste de petits ajustements.

« The Bodysnatcher » pèse presque une demi-pierre plus léger qu’il ne l’était lors du premier combat en août

«Je m’attends à un combat difficile en 12 rounds.

«Chaque fois que je monte sur le ring, je donne tout. Cela n’a rien de différent. Vous pouvez créer une pression en vous-même si vous commencez à écouter les gens.

«Je vais l’arrêter. Ne vous attendez pas à ce que je sois sauvage parce qu’il y a des façons de faire les choses.

«Combattez-le, soyez physique, boxez-le. Mais je cherche l’arrêt.

«Nous avons différentes façons de le presser. Debout devant, mais pas devant lui, en utilisant des angles et mes jambes. «

Povetkin est venu par derrière à KO Whyte lors du premier combat en août

S’adressant à talkSPORT cette semaine, l’ancien champion des poids croiseurs WBC Tony Bellew s’attend non seulement à voir Whyte venger sa perte, mais aussi à le faire avec style dans le «Rumble on the Rock».

« Je pense que Dillian Whyte l’arrêtera plus vite que quiconque ne l’a arrêté auparavant », a déclaré l’ancien champion du monde des poids croiseurs à White & Jordan.

«Je pense qu’il sera un peu plus prudent quand il lui fera mal cette fois. Vous devez vous rappeler, il avait Povetkin sur ses pieds.

« Il est à un coup de poing pour terminer, il a Povetkin deux fois et il va pour l’arrivée et il s’est éteint – un manque de concentration. »

« Je pense que cette fois, quand il blessera Povetkin, il ira derrière avec un peu plus d’un jab instruit et un peu plus méfiant de ce qui peut revenir », a ajouté Bellew.

«C’est très difficile quand vous êtes un combattant au sommet et que vous blessez un combattant deux fois et que vous le faites tomber. Vous devez toujours garder l’esprit sur vous et vous attendre à quelque chose en retour – en particulier dans la division des poids lourds.

«Comme vous le savez, il peut s’agir d’un seul coup, cela ne me surprendrait pas si c’est un tir au corps qui termine Alexander Povetkin.

Tony Bellew soutient Dillian Whyte pour terminer Alexander Povetkin plus rapidement qu’Anthony Joshua ou quiconque ne l’a jamais fait!